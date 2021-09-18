«Эмполи» — «Сампдория». Прогноз на матч Серии А (19.09.2021)

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сегодня, 17:38

В рамках очередного тура итальянской Серии А сыграют «Эмполи» и «Сампдория». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

В этом поединке можно поставить на победу «Сампдории» или «Эмполи» по одному и тому же коэффициенту — 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.50.

Форма команд

«Эмполи» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого итальянского клуба три балла. «Эмполи» выглядит не лучшим образом в последнее время, эта команда часто пропускает и мало забивает. Тем не менее клуб расположился чуть выше своего соперника по этому поединку.

«Сампдория» набрала всего два балла и находится на 15-й строчке в турнирной таблице. Команда не выиграла ни одного матча, но дважды сыграла вничью и проиграла в одном поединке.«Сампдория» все равно одна из самых интересных команд чемпионата, но ей нужна мотивация, также у клуба недостаток хороших футболистов.

Информация для ставок

«Сампдория» не побеждает три поединка кряду

«Эмполи» проиграл два матча из последних пяти

«Сампдория» пропустила пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Эмполи» и «Сампдория» показывают очень плохой футбол в нынешнем сезоне Серии А. Команды находятся неподалеку друг от друга в турнирной таблице и запросто могут поменять ситуацию в лучшую для себя сторону. Идеальная ставка на эту игру «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 2.35. Не верится в то, что эти команды могут забить друг другу как минимум один мяч.