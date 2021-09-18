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«Эмполи» — «Сампдория». Прогноз на матч Серии А (19.09.2021)

сегодня, 17:38

В рамках очередного тура итальянской Серии А сыграют «Эмполи» и «Сампдория». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.653.722.66
Фонбет 2.60 3.50 2.60
Мелбет 2.74 3.62 2.67
1XBET 2.74 3.62 2.67
BetBoom 2.66 3.67 2.60

Ставки букмекеров

В этом поединке можно поставить на победу «Сампдории» или «Эмполи» по одному и тому же коэффициенту — 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.50.

Форма команд

«Эмполи» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого итальянского клуба три балла. «Эмполи» выглядит не лучшим образом в последнее время, эта команда часто пропускает и мало забивает. Тем не менее клуб расположился чуть выше своего соперника по этому поединку.

«Сампдория» набрала всего два балла и находится на 15-й строчке в турнирной таблице. Команда не выиграла ни одного матча, но дважды сыграла вничью и проиграла в одном поединке.«Сампдория» все равно одна из самых интересных команд чемпионата, но ей нужна мотивация, также у клуба недостаток хороших футболистов.

Информация для ставок

  • «Сампдория» не побеждает три поединка кряду
  • «Эмполи» проиграл два матча из последних пяти
  • «Сампдория» пропустила пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Эмполи» и «Сампдория» показывают очень плохой футбол в нынешнем сезоне Серии А. Команды находятся неподалеку друг от друга в турнирной таблице и запросто могут поменять ситуацию в лучшую для себя сторону. Идеальная ставка на эту игру «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 2.35. Не верится в то, что эти команды могут забить друг другу как минимум один мяч.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.75 1.72 2.25
Мелбет 2.21 1.78
1XBET 2.21 1.78
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shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:51
Игра на три результата
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