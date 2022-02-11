«Эспаньол» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (13.02.2022)

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вчера, 16:55

13 февраля 2022 года на домашней арене «Эспаньола» в столице Каталонии состоится каталонское дерби — «Эспаньол» принимает «Барселону». Этот матч пройдет в рамках очередного тура Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Барселона». Поставить на победу «сине-гранатовых» можно по коэффициенту 1.70. Ничейный исход оценивается в 4.00, а победа хозяев поля в 4.70. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.70.

Форма команд

«Эспаньол» в нынешнем сезоне идет на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 27 баллов. У коллектива семь побед, шесть ничьих и десять поражений. «Эспаньол» забил 27 голов и пропустил 32 мяча. В последних матчах каталонцы выглядят плохо и крайне редко набирают драгоценные баллы — поражение от «Атлетика» со счетом 2:1, а также от «Бетиса» 1:4 и ничья с «Кадисом» 2:2.

«Барселона» идет в нынешнем сезоне на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе каталонского клуба — 38 пунктов. У команды десять побед, восемь ничьих и четыре поражения. «Блауграна» выглядит неплохо в последних матчах при Хави и показывает яркий футбол — победы над «Атлетико» из Мадрида со счетом 4:2 и над «Алавесом» 0:1, а также ничья с «Гранадой» 1:1.

Информация для ставок

«Барселона» выиграла два матча из последних пяти

«Эспаньол» не побеждает пять игр кряду

У «Барселоны» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Барселона» по коэффициенту 3.30. Клуб неплохо смотрится в последних матчах и вполне может добавить в копилку очередные три балла. Команда также хороша в атаке.