«Эспаньол» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.08.2021)

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вчера, 23:59

«Эспаньол» проведет второй матч после возвращения в Примеру. Команда сыграет против «Вильярреала» 21 августа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Вильярреал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.50 и на победу хозяев за 2.90.

Форма команд

«Эспаньол» был очень хорош в Сегунде, но когда дело дошло до предсезонки, а затем и до Примеры, команда провалилась. В предсезонном турнире команда выиграла лишь один раз, это была победа над «Кадисом» со счетом 2:0. В Примере команда стартовала с ничейного исхода против «Осасуны» (0:0). Сейчас «Эспаньол» находится на 13-й строчке в турнирной таблице.

«Вильярреал» после успеха в Лиге Европы выглядит ужасно. Команда провалила абсолютно все товарищеские поединки и плохо стартовала в Примере. «Субмарина» не смогла набрать очки в матче против «Гранады», поединок завершился со счетом 0:0. «Вильярреал» также проиграл матч за Суперкубок УЕФА , но сражался достойно. Команда Унаи Эмери отметилась одним забитым мячом в игре против «Челси».

Информация для ставок

«Вильярреал» не побеждает вот уже восемь игр кряду

«Эспаньол» выиграл один матч из последних пяти

«Вильярреал» пропустил девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Не стоит ожидать от этих клубов обилия забитых мячей, сейчас они находятся далеко не в лучшей своей форме. Скорее всего, этот матч пройдет так же, как и все остальные поединки с участием этих команд — с минимальным количеством забитых мячей и тотальной обороной со стороны как одного, так и другого клуба. Стоит присмотреться к ставке на то, что только один клуб забьет — коэффициент 2.20.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Газиантепа» в матче с «Бешикташем».