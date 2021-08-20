ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИспания. Примера 2021/2022

«Эспаньол» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.08.2021)

вчера, 23:59

«Эспаньол» проведет второй матч после возвращения в Примеру. Команда сыграет против «Вильярреала» 21 августа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.223.462.36
Фонбет 2.90 3.50 2.40
Мелбет 3.26 3.36 2.42
1XBET 3.26 3.36 2.42
BetBoom 3.17 3.37 2.38

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Вильярреал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.50 и на победу хозяев за 2.90.

Форма команд

«Эспаньол» был очень хорош в Сегунде, но когда дело дошло до предсезонки, а затем и до Примеры, команда провалилась. В предсезонном турнире команда выиграла лишь один раз, это была победа над «Кадисом» со счетом 2:0. В Примере команда стартовала с ничейного исхода против «Осасуны» (0:0). Сейчас «Эспаньол» находится на 13-й строчке в турнирной таблице.

«Вильярреал» после успеха в Лиге Европы выглядит ужасно. Команда провалила абсолютно все товарищеские поединки и плохо стартовала в Примере. «Субмарина» не смогла набрать очки в матче против «Гранады», поединок завершился со счетом 0:0. «Вильярреал» также проиграл матч за Суперкубок УЕФА, но сражался достойно. Команда Унаи Эмери отметилась одним забитым мячом в игре против «Челси».

Информация для ставок

  • «Вильярреал» не побеждает вот уже восемь игр кряду
  • «Эспаньол» выиграл один матч из последних пяти
  • «Вильярреал» пропустил девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Не стоит ожидать от этих клубов обилия забитых мячей, сейчас они находятся далеко не в лучшей своей форме. Скорее всего, этот матч пройдет так же, как и все остальные поединки с участием этих команд — с минимальным количеством забитых мячей и тотальной обороной со стороны как одного, так и другого клуба. Стоит присмотреться к ставке на то, что только один клуб забьет — коэффициент 2.20.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Газиантепа» в матче с «Бешикташем».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.63 1.72 2.23
Мелбет 1.77 2.22
1XBET 1.77 2.22
BetBoom 2.36 1.63 1.72 2.19 1.38 3.16
Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик
Вчера, 11:49Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии21
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
18 августа Комментарии9
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
16 августа
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
14 августаСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100