«Эвертон» — «Челси». Прогноз на матч чемпионата Англии (12.12.2020)

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вчера, 05:29

«Эвертон» не может стабилизировать свои результаты в последних встречах. «Челси» продолжает действовать очень успешно в нынешнем сезоне. Ожидать ли сюрпризов от матча?

Ставки букмекеров

В БК Фонбет уже представлены коэффициенты на этот поединок:

Победа «Эвертона» — 4,30

Ничья – 4,20

Победа «Челси» — 1,81

Тотал на эту встречу предложен вариантом 2,5 гола. ТБ представлен коэффициентом 1,62, ТМ можно сыграть за 2,44.

Форма команд

«Эвертон» очень здорово начал сезон, но травмы помешали продолжить действовать столь же успешно. Сейчас команда опустилась на девятую позицию в АПЛ . На протяжении двух последних туров не удается победить команде. Поражение от «Лидса» (0:1) и ничья с «Бернли» (1:1). Пытаются более прагматично действовать «ириски», но пока это не приносит желаемого результата.

«Челси» не знает горечи поражений на протяжении четырнадцати поединков. Команда сумела финишировать на первом месте в группе Е Лиги чемпионов. В заключительном туре команда сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1). В АПЛ «Челси» идет на третьей позиции, с отставанием от первого места в два очка. В прошлом поединке удалось уверенно переиграть «Лидс» (3:1).

Информация для ставок

«Эвертон» проиграл 3 из 10 последних домашних матчей

«Челси» выиграл пять выездных поединков подряд

«Эвертон» выиграл два последних поединка с «Челси» на своей домашней арене

Прогноз

Тяжелый матч для обеих команд, но мы всё же выделим фаворитом поединка хозяев поля. «Эвертон» всё больше начинает делать ставку на оборонительную игру. Появляется определенная осмысленность в действиях команды, которая вполне может принести очки уже в ближайшем поединке. «Челси» смотрится весьма неплохо в последних встречах, но в гостях с «Эвертоном» «аристократам» приходится очень трудно. Играем двойной шанс на хозяев поля с коэффициентом 2,08, так как считаем, что «ириски» не проиграют.