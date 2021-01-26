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«Эвертон» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (27.01.2021)

26 января 2021, 23:45

«Эвертон» Карло Анчелотти сразится против «Лестера» Брендана Роджерса 27 января в матче очередного тура АПЛ. Это будет очень хороший поединок, особенно учитывая нынешнюю форму обоих клубов. Букмекеры БК Мелбет поделились прогнозом на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.903.302.67
Fonbet Live! 15.00 1.15 8.50
Мелбет 3.24 3.33 2.37
Лига ставок 3.30 3.40 2.37

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Мелбет принимают ставки на победу «Лестера» с коэффициентом 2.59. Триумф «Эвертона» оценивают в 2.82. Ничейный исход — 3.34. Это будет самая настоящая битва двух очень хороших клубов с интересными тренерами. Карло Анчелотти давно тренирует и уже известен как топ-тренер. Брендан Роджерс совершил чудо и вывел «Лестер» в топ-3 в нынешнем сезоне.

Форма команд

«Эвертон» находится на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ и имеет в активе 32 пункта. Свой последний матч «ириски» выиграли со счетом 3:0 у «Шеффилда» в Кубке Англии. «Эвертон» играет в очень хороший атакующий футбол. В команде расцвел Доминик Калверт-Льюин, который отметился 11 забитыми мячами в нынешнем сезоне

«Лестер» в прекрасной форме. Команда Брендана Роджерса находится на третьей строчке в таблице и набрала 38 пунктов. До лидирующего в АПЛ «Манчестер Юнайтед» всего два балла. Свой последний матч команда Брендана Роджерса выиграла со счетом 3:1, а лучшим бомбардиром клуба является Джейми Варди, который отгрузил в ворота соперников 11 мячей.

Информация для ставок

  • «Лестер» выиграл пять из пяти последних матчей
  • «Лестер» забил 35 мячей в нынешнем сезоне (в топ-5 по этому показателю)
  • «Эвертон» выиграет четыре из последних пяти встреч

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку обе забьют с коэффициентом 1.82. Это будет очень насыщенный поединок и его совершенно точно будет приятно смотреть. Дело в том, что обе команды хорошо играют в атаке, но у «Лестера» гораздо лучше линия защиты. Оба тренера готовят сюрприз друг другу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.903.302.67
Fonbet Live! 15.00 1.15 8.50
Мелбет 3.24 3.33 2.37
Лига ставок 3.30 3.40 2.37
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