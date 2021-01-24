«Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз на матч Кубка Англии (24.01.2021)

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24 января 2021, 11:27

24 января «Эвертон» принимает на своем поле «Шеффилд Уэнсдей». Этот матч будет проходить в рамках Кубка Англии. «Эвертоном» руководит легендарный Карло Анчелотти, который двигается к зоне еврокубков. Букмекеры БК Бетсити составили прогноз на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити уверены в триумфе «Эвертона». Ничейный исход оценили коэффициентом 5.40. Также можно сделать ставку на обе забьют — нет (с коэффициентом 1.75). Дело в том, что у «Шеффилда» в этом сезоне большие проблемы с забиванием голов.

Форма команд

После того как «Эвертон» возглавил Карло Анчелотти, команда заиграла новыми красками. Клуб находится на шестой строчке в таблице и имеет все шансы попасть в зону еврокубков, сейчас у «ирисок» 32 пункта в активе. Свой последний матч банда итальянца выиграла со счетом 2:1 у «Вулверхэмптона». Для «Эвертона» матч за Кубок — это приоритет, ведь есть реальный шанс пройти дальше и выиграть трофей.

«Шеффилд Уэнсдей» представляет английский Чемпионшип. Однако в ближайшем будущем команда может вылететь в дивизион ниже. У клуба 19 пунктов, он находится на 23-й строчке в турнирной таблице. До последнего места — четыре балла. Свой последний матч команда выиграла со счетом 2:0 у «Эксетера».

Информация для ставок

«Шеффилд» не проигрывает пять матчей кряду

«Шеффилд» забил 15 мячей — один из худших результатов Чемпионшипа

«Эвертон» выиграл три из последних пяти матчей

Прогноз

Это будет интересный матч и у «Эвертона» есть все шансы пройти дальше в Кубке Англии. Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку победа в один мяч или ничья «Эвертона» с коэффициентом 2.16. Команды из Ливерпуля в этом сезоне очень хорошо играет в атаке, с чем у их соперников большие проблемы.