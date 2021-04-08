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«Эйбар» — «Леванте». Прогноз на матч Примеры (10.04.2021)

вчера, 23:55

«Эйбар» сыграет против «Леванте» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.273.603.29
Лига Ставок 2.23 3.50 3.25
Фонбет 2.10 3.50 3.45
Мелбет 2.25 3.54 3.46
BetBoom 2.27 3.42 3.32

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Эйбар». Поставить на победу «оружейников» можно по коэффициенту 2.10. Также букмекеры предлагают сделать ставку на победу «Леванте» по 3.45 и на ничейный исход по 3.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Эйбар» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба четыре победы, 11 ничьих и 14 поражений. «Оружейники» отметились 22 забитыми мячами и 35 пропущенными.

«Леванте» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 35 пунктов. В нынешнем сезоне у команды восемь побед, 11 ничьих и десять поражений. В активе этой команды 36 забитых и 39 пропущенных мячей. В последних поединках «Леванте» играет на таком же уровне, что и его оппонент.

Информация для ставок

  • «Леванте» выиграл всего один матч из последних пяти
  • У «Леванте» шесть пропущенных в последних пяти играх
  • «Эйбар» не может победить в Примере вот уже 13 игр кряду

Прогноз

В этом матче можно поставить на ничью или победу «Леванте» по коэффициенту 1.75. Также стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 1.95. Это будет сложный поединок как для одной, так и для другой команды.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Челси».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.54 1.84 2.08 1.44 2.99
Лига Ставок 2.50 1.53 1.79 2.03 1.43 2.85
Мелбет 1.85 2.10
BetBoom 2.64 1.51 1.83 2.03 1.47 2.79
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:05
Хозяева должны победить
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