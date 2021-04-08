«Эйбар» — «Леванте». Прогноз на матч Примеры (10.04.2021)

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вчера, 23:55

«Эйбар» сыграет против «Леванте» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок в Испании.

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Эйбар». Поставить на победу «оружейников» можно по коэффициенту 2.10. Также букмекеры предлагают сделать ставку на победу «Леванте» по 3.45 и на ничейный исход по 3.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Эйбар» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба четыре победы, 11 ничьих и 14 поражений. «Оружейники» отметились 22 забитыми мячами и 35 пропущенными.

«Леванте» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 35 пунктов. В нынешнем сезоне у команды восемь побед, 11 ничьих и десять поражений. В активе этой команды 36 забитых и 39 пропущенных мячей. В последних поединках «Леванте» играет на таком же уровне, что и его оппонент.

Информация для ставок

«Леванте» выиграл всего один матч из последних пяти

У «Леванте» шесть пропущенных в последних пяти играх

«Эйбар» не может победить в Примере вот уже 13 игр кряду

Прогноз

В этом матче можно поставить на ничью или победу «Леванте» по коэффициенту 1.75. Также стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 1.95. Это будет сложный поединок как для одной, так и для другой команды.

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