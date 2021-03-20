«Эйпен» — «Кортрейк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (20.03.2021)

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вчера, 06:19

«Эйпен» и «Кортрейк» сыграют между собой в 31-м туре чемпионата Бельгии. Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет отдаёт минимальное предпочтение «Эйпену», поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается в 3.45. Победа «Кортрейка» представлена коэффициентом 2.7.. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.78.

Вероятность низового матча (ТМ 2.5) составляет 1.81. Букмекеры не верят в большое количество забитых мячей. Тотал больше 2.5 голов представлен коэффициентом 2.

Форма команд

Команды являются соседями в турнирной таблице, их разделяет всего одно очко. «Эйпен» стабильно набирает очки и старается подняться выше в турнире. В последних двух турах «Эйпен» сыграл вничью с «Оуд-Хеверли» (3:3) и обыграл «Сент-Трюйден» (2:0).

«Кортрейк» находится на 14-м месте и проиграл три из последних пяти матчей в чемпионате Бельгии. В последних двух турах «Кортрейк» проиграл «Антверпену» (2:4) и «Зюлте-Варегем» (1:2).

Информация для ставок

«Эйпен» проиграл три из последних десяти матчей во всех турнирах

«Кортрейк» забивает на выезде в шести матчах подряд

В пяти последних очных встречах команд забивалось не более трех мячей за игру

«Эйпен» забивал в пяти из шести последних матчей на своем поле

Прогноз

Нас ожидает матч примерно равных команд, где предсказать победителя будет довольно сложно. Поэтому предлагаем остановить свой выбор на варианте «обе забьют». Поставить на такой исход можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.78.