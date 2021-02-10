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«Фамаликау» — «Белененсеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.02.2021)

вчера, 23:20

В 19-м туре португальской Лиги «Фамаликау» на своем поле сыграет с «Белененсешем». Предлагаем вам обзоры ставок букмекеров и прогноз на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.532.993.30
Fonbet 2.50 2.95 3.20
Мелбет 2.53 2.95 3.20
Pin-up 2.46 2.80 3.25

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. Поставить на их победу в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 2.50. В случае победы «Белененсеша» выигрышный коэффициент составит 3.25. Поставить на ничейный результат можно за 2.90.

Выбрать исход тотал больше 2,5 мячей линия предлагает за 2.60. Букмекеры меньше верят в низовой матч – ТМ 2,5 стоит 1.50. На вариант «обе забьют» линия предлагает 2.07.

Форма команд

Хозяева нынешнего поединка «Фамаликау» занимают предпоследнюю строчку турнирной таблицы и за последнее время проиграли несколько матчей подряд. На данный момент не ясно, каким образом коллектив может остаться в сильнейшем чемпионате Португалии. Руководству и тренерскому штабу стоит срочно задуматься о возможных переменах в клубе. Последними играми команды стали поражения от «Бенфики» и «Морейренсе» с одинаковым счетом (0:2).

«Белененсеш» находится в немного лучшей ситуации по сравнению с нынешним соперником, но клуб также не может выиграть уже несколько поединков, от зоны вылета их отделяет запас в три очка. Два последних тура в чемпионате страны команда свела вничью с «Виторией» (1:1) и «Порту» (0:0).

Информация для ставок

  • «Фамаликау» проиграл четыре матча подряд
  • «Белененсеш» не может выиграть уже четыре матча в чемпионате
  • «Белененсеш» не забил ни одного мяча в трех последних выездных матчах

Прогноз

«Белененсеш» имеет хорошие шансы на успех в этом поединке. «Фамаликау» находится в очень плохой форме и команде тяжело будет зацепиться за очки в таком важном поединке для обеих команд. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Белененсеша» можно с коэффициентом 2.90.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Юнион Сент-Жиллуаз» — «Андерлехт».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.532.993.30
Fonbet 2.50 2.95 3.20
Мелбет 2.53 2.95 3.20
Pin-up 2.46 2.80 3.25
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STVA 1
STVA 1
вчера в 23:28
Хозяева не проиграют
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