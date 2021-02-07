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«Фаренсе» — «Морейренcе». Прогноз на матч чемпионата Португалии (08.02.2021)

сегодня, 22:34

«Фаренсе» в 18-м туре чемпионата Португалии принимает на своем поле «Морейренсе». Матч представляет немалый интерес, ведь аутсайдер принимает команду из середины таблицы. Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч, который состоится 8 февраля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.463.253.13
Мелбет 2.34 3.24 3.22
Pin-up 2.33 3.10 3.20

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Фаренсе». На их победу можно поставить с коэффициентом 2.46. На успех «Морейренсе» коэффициент достигает 3.1. Достаточно вероятна и ничья в этом противостоянии (коэффициент 3.15).

По мнению букмекеров, в матче будет забито немного голов. На ТБ 2.5 можно поставить с коэффициентом 2.31. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент на ТМ 2.5 составялет 1.61.

Форма команд

«Морейренсе» занимает восьмую позицию в чемпионате, но отстает от зоны Лиги Европы уже на 13 очков. Команда мало проигрывает, но рассчитывать на более высокие позиции ей будет трудно.

«Фаренсе» расположился на последнем месте чемпионата и считается одним из главных претендентов на вылет из сильнейшей лиги страны. Команда набирает мало очков, а большинство матчей проигрывает. Чтобы сохранить прописку в Примейре, коллективу необходимо принимать серьезные изменения в игре.

Информация для ставок

· «Фаренсе» выиграл один матч в чемпионате из последних семи.

· «Морейренсе» пропустил только в одном из четырех последних выездных матчей.

· «Фаренсе» ни разу не побеждал «Морейренсе» в официальных встречах.

· Шесть из семи последних матчей «Фаренсе» закончились тоталом меньше 2.5 мячей.

Прогноз

«Фаренсе» будет больше мотивирован на победу в нынешнем матче, ведь команде необходимо решать вопрос о сохранении места в Примейре. Предполагаем, что хозяева не проиграют матч, и постараются зацепиться за 3 очка. Сделать ставку на победу «Фаренсе» можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.46.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.463.253.13
Мелбет 2.34 3.24 3.22
Pin-up 2.33 3.10 3.20
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:39
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