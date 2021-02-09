«Фенербахче» — «Башакшехир»: прогноз на матч Кубка Турции (09.02.2021)

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сегодня, 12:33

В четвертьфинале Кубка Турции «Фенербахче» принимает дома чемпиона страны «Башакшехир».

Ставки букмекеров

Букмекеры главным фаворитом поединка определенно считают «Фенербахче». Поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.84. В случае победы «Башакшехира» зайдет коэффициент 4.0. Ничью можно выбрать за 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 1.71 за тотал больше 2.5 мячей и тотал меньше 2.5 мячей за 2.14. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.65.

Форма команд

«Фенербахче» является одним из лидеров чемпионата и борется за очередное чемпионство с «Галатасараем» и «Бешикташем». Команда в прошлой стадии Кубка обыграла «Касымпашу» в напряженном поединке (2:1).

«Башакшехир» продолжает расстраивать своих фанатов. Команда не может выиграть уже несколько встреч подряд. Поэтому Кубок Турции может стать единственным турниром, где «Башакшехир» может спасти этот сезон. В прошлой стадии Кубка команда обыграла «Тузласпор» (5:1).

Информация для ставок

• «Башакшехир» проиграл четыре матча подряд

• «Фенербахче» проиграл всего один матч из последних одиннадцати

• «Башакшехир» выиграл всего один матч из четырнадцати на поле «Фенербахче»

• В трех из четырех матчей «Башакшехир» и «Фенербахче» смогли отличиться в воротах друг друга минимум по одному разу

Прогноз

«Фенербахче» находится в хорошей форме, а недавнее поражение от «Галатасарая» не должно повлиять на коллектив. Команда имеет хорошую статистику домашних матчей против «Башакшехира» и, вероятнее всего, сможет одержать очередную победу. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу хозяев можно с коэффициентом 1.84.