Финляндия – Франция. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (16.11.2021)

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16 ноября 2021, 14:36

Интересную встречу подарит нам заключительный тур европейской квалификации. Финляндия принимает на своем поле сборную Франции. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются французы. Команда играет гостевой поединок, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.66. Победа сборной Финляндии оценивается по 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Форма команд

Сборная Финляндии находится на втором месте, но ей нужно победить чемпионов мира, чтобы занять второе место или надеяться на осечку сборной Украины, которая будет играть параллельный матч. В прошлой встрече Финляндия обыграла на выезде Боснию и Герцеговину (3:1), а ранее команда оказалась сильнее Казахстана (2:0).

Франция обеспечила себе первое место, и следующий матч не имеет турнирного значения. Последние два поединка подопечных Дидье Дешама завершились победами над Казахстаном (8:0) и Финляндией (2:0).

Информация для ставок

• Франция проиграла только два матча из последних двадцати во всех турнирах

• Франция выиграла четыре из пяти последних матчей у Финляндии

Прогноз

Сборной Финляндии необходимо побеждать, чтобы не обращать внимания на результат параллельного матча. Но мы предполагаем победу сборной Франции, которая значительно сильнее по составу исполнителей. Сделать ставку на гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.66.