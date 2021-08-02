«Финн Харпс» — «Богемиан». Прогноз на матч Премьер-лиги Ирландии (02.08.2021)

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вчера, 10:39

«Финн Харпс» сыграет против «Богемиана» в рамках очередного тура Премьер-лиги Ирландии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Богемиан». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.93. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40, а на победу хозяев по 4.15.

Форма команд

«Финн Харпс» находится на девятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 20 баллов. В активе команды — пять побед, пять ничьих и 11 поражений. Клуб забил 17 голов и пропустил 31 мяч. В последних матчах «Финн Харпс» выглядит очень плохо, команда находится в ужасной форме и совсем не может похвастаться набранными баллами.

«Богемиан», несмотря на то, что недавно игрока этого клуба убили в уличной драке, расположился на четвертой позиции в турнирной таблице. В активе этой команды — 31 балл. Клуб выиграл девять поединков, четыре раза играл вничью и проиграл в семи матчах. У клуба в активе 34 забитых и 23 пропущенных мячей. В последних матчах «Богемиан» играет очень даже хорошо, команда находится в хорошей форме и имеет шансы на то, чтобы войти в топ-3 лучших в Ирландии.

Информация для ставок

● «Финн Харпс» пропустил десять голов в последних пяти матчах

● «Богемиан» не проигрывает семь игр кряду

● «Финн Харпс» выиграл один матч из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на грядущий поединок — тотал голов меньше 2.5 по коэффициенту 2.17.