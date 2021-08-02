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«Финн Харпс» — «Богемиан». Прогноз на матч Премьер-лиги Ирландии (02.08.2021)

вчера, 10:39

«Финн Харпс» сыграет против «Богемиана» в рамках очередного тура Премьер-лиги Ирландии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.203.441.95
Мелбет 4.06 3.40 1.97
1XBET 4.06 3.40 1.97

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Богемиан». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.93. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40, а на победу хозяев по 4.15.

Форма команд

«Финн Харпс» находится на девятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 20 баллов. В активе команды — пять побед, пять ничьих и 11 поражений. Клуб забил 17 голов и пропустил 31 мяч. В последних матчах «Финн Харпс» выглядит очень плохо, команда находится в ужасной форме и совсем не может похвастаться набранными баллами.

«Богемиан», несмотря на то, что недавно игрока этого клуба убили в уличной драке, расположился на четвертой позиции в турнирной таблице. В активе этой команды — 31 балл. Клуб выиграл девять поединков, четыре раза играл вничью и проиграл в семи матчах. У клуба в активе 34 забитых и 23 пропущенных мячей. В последних матчах «Богемиан» играет очень даже хорошо, команда находится в хорошей форме и имеет шансы на то, чтобы войти в топ-3 лучших в Ирландии.

Информация для ставок

● «Финн Харпс» пропустил десять голов в последних пяти матчах
● «Богемиан» не проигрывает семь игр кряду
● «Финн Харпс» выиграл один матч из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на грядущий поединок — тотал голов меньше 2.5 по коэффициенту 2.17.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.64 1.70 2.20
Мелбет 1.68 2.18
1XBET 1.68 2.18
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Все комментарии
msufd565htbc
msufd565htbc
вчера в 17:43
Футбольный клуб «Богемиан» (Дублин) одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 12:22
Гости не проиграют
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