«Фиорентина» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (16.05.2021)

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сегодня, 12:09

В 37-м туре Серии А борец «Наполи» приедет в гости к «Фиорентине». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Наполи», ставки на победу которых принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55. Рискнуть на успех «Фиорентины» можно по коэффициенту 6.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.48. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Фиорентина» не имеет турнирных задач на остаток сезона, а потому спокойно доигрывает чемпионат. Несмотря на это, команда проводит неплохой отрезок времени, где за последние пять матчей ни разу не проиграла. Предыдущий матч с участием «фиалок» завершился ничьей с «Кальяри» (0:0), а еще туром ранее неожиданно обыграли «Лацио» (2:0).

«Наполи» идет на четвертом месте и всего на два очка впереди «Милан». Команда борется за попадание в Лигу чемпионов, а последние два тура станут для группы лидеров решающими и распределят места в Серии А. «Наполи» имеет солидную беспроигрышную серию, последнее поражение датируется началом апреля. В прошлой игре «Наполи» обыграл «Удинезе» (5:1), а туром ранее разобрался на выезде со «Специей» (4:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Фиорентины» насчитывает пять матчей

«Наполи» не проигрывает семь игр подряд

Шесть из семи последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Наполи» выиграл в гостях в пяти из шести последних поединков

Прогноз

«Наполи» в оставшихся турах будет играть только на победу, оказывая давление на соперника с первых минут. Предлагаем сделать ставку на победу «Наполи» с форой (-1) по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Мелбет.