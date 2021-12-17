«Фиорентина» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (19.12.2021)

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17 декабря 2021, 23:52

На матч 18-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» отправится во Флоренцию, где сразится с местной «Фиорентиной». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту интересную встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Победу «Фиорентины» можно взять по коэффициенту 1.88. Поверить в победу «Сассуоло» предлагают по коэффициенту 4. Сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.85.

Форма команд

«Фиорентина» занимает пятое место в таблице и продолжает оформлять победу за победой. После успеха в последних двух турах Серии А с «Салернитаной» (4:0) и «Болоньей» (3:2), коллектив переиграл в рамках 1/16 финала Кубка страны «Беневенто» со счетом 2:1.

«Сассуоло» также неплохо движется по турнирной дистанции, уже протяжении месяца не проигрывает. В прошлом поединке дома без проблем был переигран столичный «Лацио» (2:1), а турами ранее были оформлены две голевые ничьи со «Специей» и «Наполи» с одинаковым счетом (2:2).

Информация для ставок

• Победная серия «Фиорентины» составляет четыре встречи

• Беспроигрышная серия «Сассуоло» насчитывает пять игр (две победы и три ничьих)

• Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Фиорентина» выйдет на игру с единственным желанием – победить, а «Сассуоло» постарается дать отпор. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.