«Фиорентина» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (29.12.2023)

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вчера, 22:00

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Фиорентину», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. Рискнуть на успех «Торино» можно по 3.55, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.25.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.25, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Фиорентина» проводит сильный сезон и заслуженно идет в зоне еврокубков Серии А. На данный момент клуб из Флоренции занимает пятое место с 30 баллами и отстает на один балл от «Болоньи». В предстоящем матче с «Торино», хозяевам придется очень постараться, чтобы взломать сложную оборону соперника. Два последних матча «Фиорентины» завершились минимальными победами над «Монцой» (1:0) и «Вероной» (1:0).

«Торино» является середняком Серии А и на данный момент сложно прогнозировать, сможет ли команда добиться более высоких позиций. В активе клуба 24 балла и их ждет очень сложный выезд во Флоренцию, где даже ничья станет неплохим результатом для гостей. В прошлом туре чемпионата Италии «Торино» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1), а ранее минимально одолел «Эмполи» (1:0).

Информация для ставок

«Торино» не проигрывает уже четыре поединка подряд

«Фиорентина» проиграла лишь два матча из десяти последних

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Фиорентина» на своем стадионе выступает очень мощно редко проигрывает. Предлагаем поверить в команду из Флоренции и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.