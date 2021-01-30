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«Стяуа» — КСМС. Прогноз на матч чемпионата Румынии (30.01.2021)

30 января 2021, 11:44

В чемпионате Румынии нас ждет довольно интересный матч. К «Стяуа» приедет в гости КСМС. Матч пройдет 30 января 2021 года, а мы предлагаем вашему вниманию обзор ставок и прогнозы на данную встречу.

Румыния. Лига 1 2020/2021
ФКСБ
КСМС
3 : 1
завершен
30 января 2021, 21:15
суббота
Ставки на футбольные матчи
BetCity

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу хозяев предлагает коэффициент 1.2, в то время как победа КСМС будет стоить 18. В случае ничьи между командами сыграет коэффициент 6.1.

Также игроки могут выбрать тотал больше 3 мячей за 1.74 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 3 за 2.10).

Форма команд

В прошлом туре «Стяуа» неожиданно не смог одолеть «Арджеш» (0:0). Тем самым клуб позволил главному преследователю «Клужу» сократить отрыв до двух очков. Это не может радовать руководство, но тренерский штаб и болельщики клуба понимают, что всё остается в руках команды. Команда не проигрывает уже несколько матчей, а последним результатом «Стяуа» стала победа над «Волунтари» (2:1).

КСМС идет на последнем месте в турнирной таблице и не может одержать победу уже четыре матча. Чтобы остаться в чемпионате Румынии на будущий сезон, необходимо уже сейчас начинать налаживать атмосферу в команде и усиливать мотивацию. Последние две игры КСМС уступил «Ута Араду» и «Газ Метану» с одинаковым счетом (2:1).

Информация для ставок

· КСМС не выигрывает уже 4 матча подряд в чемпионате.

· За последние 14 туров чемпионата Румынии «Стяуа» потерпел лишь одно поражение.

· «Стяуа» забивает в ворота соперников девять домашних матчей подряд.

· За последние 3 игры КСМС смогл дважды обыграть «Стяуа»

Прогноз

У гостей хорошая статистика против одного из лидеров чемпионата Румынии, однако на данном отрезке турнира «Стяуа» является однозначным фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев с форой -2 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.18.

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shlomo
shlomo
30 января в 11:51
Хозяева фавориты, но игры будет упорной
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