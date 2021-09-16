«Флора» — «Гент». Прогноз на матч групповой стадии Лиги конференций (16.09.2021)

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сегодня, 15:19

«Флора» примет «Гент» в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА . Это новый турнир от УЕФА , который создан для команд ниже среднего уровня. Команды будут сражаться за престижный трофей, и получат уникальную возможность пополнить коллекцию своих титулов. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру, которая состоится 16 сентября 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Гент». Поставить на победу бельгийцев можно по коэффициенту 1.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.35 и на победу «Флоры» по коэффициенту 6.40.

Форма команд

«Флора» очень хорошо смотрится в чемпионате Эстонии. Эта команда находится там, где и должна быть. В последних поединках клуб здорово играет в атаке и регулярно набирает драгоценные баллы. Стоит выделить два матча из последних игр «Флоры». Команда разгромила «Легион» со счетом 5:1 и не оставила шансов «Пярну Вапрусу», этот поединок завершился со счетом 6:0. Эти два матча многое говорят о стиле игры клуба. «Флора» мчится только в атаку.

«Гент» не нуждается в представлении. Клуб из чемпионата Бельгии на протяжении многих сезонов выступает на достаточно неплохом уровне. В этом сезоне команда хоть и не может похвастаться стабильностью в чемпионате, но выступает лучше, чем многие ожидали. «Гент» выиграл у «Брюгге» (6:1), а также обыграл «Ракув» (3:0). Были за последнее время и поражения, например, «Генту» попался «Шарлеруа», который обыграл клуб со счетом 2:3. С защитой у клуба большие проблемы, он пропускает практически в каждой игре.

Информация для ставок

«Гент» выиграл три матча из последних пяти

«Флора» выиграла четыре игры кряду

«Гент» забил 13 голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Флора» находится в отличной форме. Несмотря на то, что клуб выступает далеко не в самой популярной и сильной эстонской лиге, стоит обратить внимание на эту команду. В этом поединке можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победе «Флоры» по коэффициенту 2.60.