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«Флора» — «Гент». Прогноз на матч групповой стадии Лиги конференций (16.09.2021)

сегодня, 15:19

«Флора» примет «Гент» в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА. Это новый турнир от УЕФА, который создан для команд ниже среднего уровня. Команды будут сражаться за престижный трофей, и получат уникальную возможность пополнить коллекцию своих титулов. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру, которая состоится 16 сентября 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.014.441.43
Фонбет 10.50 5.90 1.27
Мелбет 9.57 4.78 1.34
1XBET 9.20 5.70 1.29
BetBoom 9.60 4.90 1.35

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Гент». Поставить на победу бельгийцев можно по коэффициенту 1.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.35 и на победу «Флоры» по коэффициенту 6.40.

Форма команд

«Флора» очень хорошо смотрится в чемпионате Эстонии. Эта команда находится там, где и должна быть. В последних поединках клуб здорово играет в атаке и регулярно набирает драгоценные баллы. Стоит выделить два матча из последних игр «Флоры». Команда разгромила «Легион» со счетом 5:1 и не оставила шансов «Пярну Вапрусу», этот поединок завершился со счетом 6:0. Эти два матча многое говорят о стиле игры клуба. «Флора» мчится только в атаку.

«Гент» не нуждается в представлении. Клуб из чемпионата Бельгии на протяжении многих сезонов выступает на достаточно неплохом уровне. В этом сезоне команда хоть и не может похвастаться стабильностью в чемпионате, но выступает лучше, чем многие ожидали. «Гент» выиграл у «Брюгге» (6:1), а также обыграл «Ракув» (3:0). Были за последнее время и поражения, например, «Генту» попался «Шарлеруа», который обыграл клуб со счетом 2:3. С защитой у клуба большие проблемы, он пропускает практически в каждой игре.

Информация для ставок

  • «Гент» выиграл три матча из последних пяти
  • «Флора» выиграла четыре игры кряду
  • «Гент» забил 13 голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Флора» находится в отличной форме. Несмотря на то, что клуб выступает далеко не в самой популярной и сильной эстонской лиге, стоит обратить внимание на эту команду. В этом поединке можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победе «Флоры» по коэффициенту 2.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.67 1.77 2.09
Мелбет 2.58 1.49
1XBET 1.84 2.00
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vaytecfyd8r8
vaytecfyd8r8
сегодня в 18:22
Футбольный клуб «Гент» одержит победу.
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