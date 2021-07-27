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«Флора» – «Легия». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (27.07.2021)

вчера, 08:00

«Флора» примет дома «Легию» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Лига чемпионов 2021/2022
Флора
Легия
0 : 1
завершен
вчера, 19:00
1 - 2
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.063.801.72
Фонбет Live! 50.00 5.50 1.18
Мелбет 5.19 3.94 1.71
1XBET 5.30 3.46 1.62
BetBoom 5.23 3.52 1.73

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Легию» фаворитом этого поединка. Победа гостей представлена коэффициентом 1.72, ничейный исход матча оценивается в 3.65, а ставки на победу «Флоры» принимаются по коэффициенту 4.5.

Поставить на тотал меньше (2,5) голов можно по коэффициенту 2.19, ТБ (2,5) – 1.7. Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.68.

Форма команд

Перед стартом второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Флора» провела матч национального чемпионата, где смогла на выезде без проблем обыграть «Пярну Вапрус» со счетом 4:0. После этого была первая встреча с «Легией», которая завершилась выездным поражением (1:2). Её обслуживал российский арбитр.

«Легия» проводила игру чемпионата между матчами квалификации и смогла в домашней встрече обыграть «Плоцк» с минимальным счетом. До этого команда играла в матче за Суперкубок страны, где в серии пенальти уступила трофей «Ракуву».

Информация для ставок

  • «Флора» забивает и не проигрывает дома в семи поединках подряд
  • «Легия» выиграла шесть из семи последних матчей
  • «Флора» пропускала только в одном из пяти последних домашних матчей
  • Забивная серия «Легии» составляет восемь игр

Прогноз

Нас ожидает боевая игра, где обе команды имеют шансы на проход дальше. Команда из Польши имеет больший опыт выступления в еврокубках, и он, скорее всего, поможет команде преодолеть данный этап квалификации. Сделать ставку на победу «Легии» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.69 1.74 2.13
Мелбет 1.73 2.24
1XBET 1.18 5.06
BetBoom 2.35 1.59 1.70 2.14 1.37 3.06
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Все комментарии
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вчера в 14:48
Легия (Варшава) одержит победу.
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p696p3uj2e58
вчера в 14:47
Легия (Варшава) выиграет матч.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:05
Победа гостей
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