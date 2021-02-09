«Флуминенсе» — «Атлетико Минейро». Прогноз на матч бразильской Серии А (11.02.2021)

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сегодня, 21:58

«Флуминенсе» сыграет с «Атлетико Минейро» в очередном туре бразильской Серии А. Матч состоится 11 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

«Атлетико Минейро» выглядит фаворитом данного противостояния, на победу этого клуба можно сделать ставку по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивают в 3.40, а победу «Флуминенсе» в 3.60.

Форма команд

«Флуминенсе» находится на пятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 56 пунктов. Этот клуб находится в неплохой форме. В нынешнем сезоне бразильская команда забила 49 голов и пропустила 40 мячей. Свой последний матч «Флуминенсе» выиграл со счетом 1:0, обыграв «Баию» 4 февраля. У клуба 16 побед в 34 матчах чемпионата Бразилии.

«Атлетико Минейро» расположился на третьей строчке, в активе команды 60 очков. Нынешний сезон складывается для «Атлетико» очень хорошо, команда много забивает (58), но в обороне есть проблемы. Клуб пропустил 42 гола. Свой последний поединок «Атлетико» проиграл, уступив «Гоясу» со счетом 0:1. Команда выиграла 18 матчей в 34 сыгранных турах.

Информация для ставок

«Флуминенсе» один из лидеров по игре на домашнем стадионе — 12 побед в 17 матчах

У «Флуминенсе» пять матчей подряд без поражений

«Атлетико Минейро» выиграл лишь два матча из последних пяти

Прогноз

Букмекеры советуют поставить на то, что «Флуминенсе» забьет первый гол и выиграет этот матч — коэффициент 3.90. Также можно сделать ставку на то, что «Флуминенсе» забьет 1 или 2 гола — коэффициент 1.49. Это будет непростой матч для обеих команд, которые привыкли побеждать и хотят сохранить свое место в таблице.

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