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«Флуминенсе» — «Атлетико Минейро». Прогноз на матч бразильской Серии А (11.02.2021)

сегодня, 21:58

«Флуминенсе» сыграет с «Атлетико Минейро» в очередном туре бразильской Серии А. Матч состоится 11 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.703.322.16
Fonbet 3.85 3.30 2.05
Лига ставок 3.50 3.25 2.10
Pin-up 3.65 3.35 2.14

Ставки букмекеров

«Атлетико Минейро» выглядит фаворитом данного противостояния, на победу этого клуба можно сделать ставку по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивают в 3.40, а победу «Флуминенсе» в 3.60.

Форма команд

«Флуминенсе» находится на пятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 56 пунктов. Этот клуб находится в неплохой форме. В нынешнем сезоне бразильская команда забила 49 голов и пропустила 40 мячей. Свой последний матч «Флуминенсе» выиграл со счетом 1:0, обыграв «Баию» 4 февраля. У клуба 16 побед в 34 матчах чемпионата Бразилии.

«Атлетико Минейро» расположился на третьей строчке, в активе команды 60 очков. Нынешний сезон складывается для «Атлетико» очень хорошо, команда много забивает (58), но в обороне есть проблемы. Клуб пропустил 42 гола. Свой последний поединок «Атлетико» проиграл, уступив «Гоясу» со счетом 0:1. Команда выиграла 18 матчей в 34 сыгранных турах.

Информация для ставок

  • «Флуминенсе» один из лидеров по игре на домашнем стадионе — 12 побед в 17 матчах
  • У «Флуминенсе» пять матчей подряд без поражений
  • «Атлетико Минейро» выиграл лишь два матча из последних пяти

Прогноз

Букмекеры советуют поставить на то, что «Флуминенсе» забьет первый гол и выиграет этот матч — коэффициент 3.90. Также можно сделать ставку на то, что «Флуминенсе» забьет 1 или 2 гола — коэффициент 1.49. Это будет непростой матч для обеих команд, которые привыкли побеждать и хотят сохранить свое место в таблице.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Интернасьонал» — «Спорт Ресифи».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.703.322.16
Fonbet 3.85 3.30 2.05
Лига ставок 3.50 3.25 2.10
Pin-up 3.65 3.35 2.14
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