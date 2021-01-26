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«Фортуна» Дюссельдорф — «Гамбург». Прогноз на матч второй Бундеслиги (26.01.2021)

26 января 2021, 19:23

«Фортуна» из Дюссельдорфа в 18-м туре второй Бундеслиги принимает на своем поле «Гамбург». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч, который состоится 26 января 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.003.512.44
Fonbet Live! 11.50 1.15 10.00
Мелбет 2.80 3.42 2.59
Лига ставок 2.65 3.25 2.55

Ставки букмекеров

«Гамбург» продолжает лидировать в чемпионате, на 3 пункта опережая «Бохум». Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям. Их победа в букмекерской конторе Мелбет оценивается коэффициентом 2.35. На успех «Фортуны» можно поставить с коэффициентом 3. Вероятна и ничья в этом противостоянии (коэффициент 3.4). По мнению букмекеров, в матче будет забито несколько голов. На ТБ 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.74. Если вы верите, что встреча окажется не результативной, то коэффициент на ТМ 2.5 составляет 2.1.

Форма команд

«Гамбург» является лидером второй Бундеслиги и решительно рвется в сильнейший турнир Германии, где его уже давно ждут преданные болельщики. Команда показывает зрелищный и результативный футбол. В последнем туре был обыгран «Айнтрахт» Б (2:4), а несколько ранее лидер разгромил «Оснабрюк» (5:0).

«Фортуна» занимает 4-е место в таблице и довольно редко проигрывает. Разница между сегодняшними соперниками составляет всего 5 очков, а хозяева будут предельно мотивированы сократить отставание от «Гамбурга». Команда показывает приемлемые результаты в последних матчах. После громкой победы (3:0) над «Эрцебирге Ауэ», была добыта ничья в перестрелке с «Гройтер Фюртом» (3:3).

Информация для ставок

· «Гамбург» не проигрывает в Бундеслиге 2 уже семь матчей подряд.

· «Фортуна» из девяти последних матчей чемпионата проиграла лишь однажды.

· В семи из десяти матчей «Гамбурга» был зафиксирован исход ТБ 2.5.

· В девяти из десяти матчей «Фортуны» был зафиксирован исход ТБ 2.5.

Прогноз

Обе команды имеют хороший атакующий потенциал и довольно много забивают в своих матчах. Исходя из данной статистики, предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ТБ 2.5 с коэффициентом 1.74. Всё говорит о том, что центральный матч 18-го тура второй Бундеслиги выйдет очень зрелищным и богатым на голы.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.003.512.44
Fonbet Live! 11.50 1.15 10.00
Мелбет 2.80 3.42 2.59
Лига ставок 2.65 3.25 2.55
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Все комментарии
shlomo
shlomo
26 января в 19:25
Думаю, что будет упорный поединок и обе забьют
ФорвардЪ
ФорвардЪ
26 января в 19:24
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Гамбург»
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