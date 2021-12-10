«Фортуна» — «Санкт-Паули». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (11.12.2021)

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сегодня, 11:09

В 17-м туре второго по силе чемпионата Германии можно будет увидеть противостояние «Фортуны» и «Санкт-Паули». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают «Санкт-Паули» по коэффициенту 2.37 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Фортуны» будет стоить 2.9, а ничью можно поставить по коэффициенту 3.55.

Форма команд

«Санкт-Паули» неожиданно для многих выбился в лидеры Второй Бундеслиги, набрав 35 очков и опережая ближайшего оппонента на один балл, Команда показывает интересный футбол, имеет опытных исполнителей, которые дают результат. Клуб имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (36:19) и не собирается останавливаться на достигнутом.

«Фортуна» является типичным середняком Второй Бундеслиги и вряд ли в этом сезоне сможет навязать борьбу лидерам. Клуб набрал только четыре очка в последних матчах и закономерно занимает десятое место. Два последних матча клуба из Дюссельдорфа завершились победой над «Дармштадтом» (3:1) и поражением «Хайденхайму» (0:1).

Информация для ставок

• Пять из шести домашних матчей «Фортуны» завершились исходом «обе забьют»

• «Санкт-Паули» проиграл на выезде четыре из десяти последних поединков

• Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Фортуна» играет на своем поле, что дает небольшое преимущество перед соперником. Считаем, что матч будет интересным и богатым на голы. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Мелбет.