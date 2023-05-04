Жива ли чемпионская интрига в Лиге 1?

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вчера, 21:35

Аналитики ВсеПроСпорт поделились своим экспертным мнением о чемпионской гонке во французской Лиге1.

Удастся ли «Марселю» навязать борьбу ПСЖ на финише сезоне или все завершится очередным титулом парижан? — предлагаем обсудить это детальнее.

За семь туров до финиша чемпионата Франции судьба титула еще далеко не решена и расстояние от первой строчки до четвертой составляет 11 баллов. ПСЖ пока удается удерживать за собой вершину таблицы, однако группа преследователей в лице «Марселя», «Ланса» и «Монако» определенно рассчитывает составить конкуренцию гегемону в концовке розыгрыша. Да и за итоговые места в зоне Лиги Чемпионов интрига тоже развернется очень жаркая, как считают эксперты ВсеПроСпорт, проанализировав линию лучших российских букмекерских контор.

Парижане имеют восемь очков форы перед «Марселем», но в последнее время стали непозволительно часто терять очки, уступив дважды в пяти прошлых турах. Стоит отдельно отметить, что эти поражения были нанесены гранду на его поле и хозяева не сумели даже отличиться в этот период. Однако календарь у команды на финише розыгрыша очень удобный и серьезных оппонентов у них не предвидится. Это станет дополнительным фактором в пользу столичного коллектива и конкурентам будет крайне непросто обойти того в таблице.

Что касается «Марселя», то клуб и сам стал проявлять признаки нестабильности в последнее время, трижды сыграл вничью в пяти последних турах и моментами выглядит уставшим, перестав создавать огромное количество опасных моментов. Да, оборона южан продолжает оставаться одной из самых надежных в лиге, но на одном этом строить дальнейшие планы по завоеванию титула не получится.

Что касается «Ланса» и «Монако», то и здесь у каждого претендента есть свои трудности. Первый уступил в очной схватке гегемону и утратил возможность сократить разрыв, хотя может похвастать лучшей обороной в дивизионе, а второй имеет не самый высокий уровень защитных построений, часто позволяя противникам забивать немало в собственные ворота. Эксперты сайта ВсеПроСпорт сходятся во мнении, что догнать ПСЖ у конкурентов вряд ли получится — парижане имеют очень устойчивый и опытный состав с чемпионской ментальностью, да и отрыв довольно внушителен. Борьба за итоговую тройку представителей Лиги Чемпионов предстоит нешуточная, но судьба титула, как считают аналитики, уже решена.

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