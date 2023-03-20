Франция – Нидерланды. Прогноз на матч отбора Евро (24.03.2023)

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вчера, 15:56

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке финалисту прошлого чемпионата мира. На победу сборной Франции принимают ставки по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.5, а победа Нидерландов сборной принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 4.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.05. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 1.77. Ставка на «обе забьют» составляет 1.82.

Форма команд

Сборная Франции после поражения в финале прошлого мундиаля уже должна приходить в себя и принимать новый вызов. Отбор на Евро 2024 начинается сразу с поединка с четвертьфиналистом турнира – Нидерландами. За счет фактора своего стадионе подопечные Мбаппе и компания считаются фаворитами и выйдут это доказывать. В полуфинале ЧМ 2022 сборная Франции обыграла Марокко (2:0), а в финале в серии пенальти уступила Аргентине (3:4).

Сборная Нидерландов показывала хороший футбол и наверное, выдала свой максимум несколько месяцев назад. Сейчас команда постарается досрочно отобраться на Евро 2024, так как в последние пару десятков лет у нее часто бывали проблемы с квалификацией на крупные турниры. Два последних матча Нидерландов завершились победой над США (3:1) и поражением Аргентине в серии пенальти (2:3).

Информация для ставок

Сборная Франции выиграла шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

Пять из семи последних матчей сборной Нидерландов завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Франция выиграла четыре из пяти последних встреч с Нидерландами

Прогноз

Франция имеет хорошую статистику личных встреч с Нидерландами и играет на своем стадионе. Предполагаем, что хозяева смогут выиграть этот матч, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.