Франция – Швейцария. Прогноз на матч Евро-2020 (28.06.2021)

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вчера, 08:54

В матче 1/8 финала Евро-2020 встретятся Франция и Швейцария. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По линии БК Мелбет мы видим, что явным фаворитом этого поединка является сборная Франции. Взять победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет, в случае победы номинальных гостей зайдет коэффициент 7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.96.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.13. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.34.

Форма команд

Франции в первом поединке удалось с минимальным счетом обыграть сборную Германии (1:0), а последующих поединках французы оформили две ничьи, с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2).

Выход из группы после первых двух игр стоял под большим вопросом для сборной Швейцарии. Сначала команда сыграла вничью с Уэльсом (1:1), а потом разгромно уступила Италии (0:3), но победа над Турцией (3:1) позволила сборной Швейцарии получить заветную путевку в плей-офф и игру с чемпионами мира.

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия Франции достигает отметки в 10 матчей

• За последние два матча Франция пропустила больше голов, чем за предыдущие шесть

• Последний раз команды встречались на минувшем Евро-2016, тот поединок закончился нулевой ничьей

Прогноз

Нас ожидает мачт двух очень разных сборных, целью которых является выход в 1/4 финала. Французская команда должна обыгрывать своего соперника и проходить дальше, поэтому предлагаем взять победу французов в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.55.

Ранее букмекеры предлагали поставить на ничейный результат в матче Евро-2020 между сборными Бельгии и Португалии по коэффициенту 3.22.