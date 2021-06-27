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Франция – Швейцария. Прогноз на матч Евро-2020 (28.06.2021)

вчера, 08:54

В матче 1/8 финала Евро-2020 встретятся Франция и Швейцария. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.603.887.08
Лига Ставок 1.66 3.65 6.00
Фонбет 1.62 3.80 6.90
Мелбет 1.67 3.78 6.35
1XBET 1.68 3.72 6.40
BetBoom 1.69 3.71 6.12

Ставки букмекеров

По линии БК Мелбет мы видим, что явным фаворитом этого поединка является сборная Франции. Взять победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет, в случае победы номинальных гостей зайдет коэффициент 7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.96.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.13. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.34.

Форма команд

Франции в первом поединке удалось с минимальным счетом обыграть сборную Германии (1:0), а последующих поединках французы оформили две ничьи, с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2).

Выход из группы после первых двух игр стоял под большим вопросом для сборной Швейцарии. Сначала команда сыграла вничью с Уэльсом (1:1), а потом разгромно уступила Италии (0:3), но победа над Турцией (3:1) позволила сборной Швейцарии получить заветную путевку в плей-офф и игру с чемпионами мира.

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия Франции достигает отметки в 10 матчей
• За последние два матча Франция пропустила больше голов, чем за предыдущие шесть
• Последний раз команды встречались на минувшем Евро-2016, тот поединок закончился нулевой ничьей

Прогноз

Нас ожидает мачт двух очень разных сборных, целью которых является выход в 1/4 финала. Французская команда должна обыгрывать своего соперника и проходить дальше, поэтому предлагаем взять победу французов в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.55.

Ранее букмекеры предлагали поставить на ничейный результат в матче Евро-2020 между сборными Бельгии и Португалии по коэффициенту 3.22.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.66 1.73 2.21
Лига Ставок 2.29 1.61 1.68 2.15
Мелбет 1.75 2.23
1XBET 1.69 2.33
BetBoom 2.41 1.63 1.72 2.17 1.39 3.10
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 10:13
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является Франция
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