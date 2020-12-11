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«Фрайбург» — «Арминия»: прогноз на матч Бундеслиги (12.12.2020)

вчера, 11:00

«Фрайбург» и «Арминия» 12 декабря сыграют в очередном туре чемпионата Германии. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.833.964.43
BetCity 1.80 4.00 4.40
Fonbet 1.85 3.85 4.00
Мелбет 1.89 3.94 4.28
Лига ставок 1.82 3.80 4.20

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Мелбет фаворитом предстоящего матча идут хозяева. Заключить пари на победу «Фрайбурга» можно с коэффициентом 1.89. Ставки на ничью оценены котировкой 4.08, а победа «Арминии» идет за 4.14.

Согласно котировкам букмекера, команды должны результативно сыграть в атаке. За ставку на ТБ(2,5) предложен коэффициент 1.77, а исход ТМ(2,5) отмечен котировкой 2.23. Самое время рассмотреть турнирное положение и актуальную форму соперников.

Форма команд

На счету «Фрайбурга» только одна победа в чемпионате Германии, которую команда оформила в стартовом туре, переиграв в гостях «Штутгарт» (3:2). Таким образом, серия без викторий хозяев насчитывает уже девять матчей кряду.

5 декабря «Фрайбург» принимал дома «Боруссию» М и сумел дать достойный отпор фавориту – ничья 2:2. Набрав восемь очков, подопечные Кристиана Штрайха расположились на 14-й позиции в рейтинге.

«Арминия» занимает 16-е место в турнирной таблице. В активе команды две победы, одна ничья и семь поражений. В прошлом туре чемпионата Германии гости обыграли на домашней арене «Майнц» со счетом 2:1. Крайне пассивно действует атака «Арминии», которая в десяти турах наиграла только на восемь забитых голов.

Информация для ставок

• «Арминия» проиграла четыре прошлых гостевых матча в Бундеслиге
• В четырех предыдущих очных встречах команд забивалось минимум три гола
• «Фрайбург» еще не побеждал в домашних матчах в текущем сезоне чемпионата Германии
• В 6 из 7 поединков с участием «Арминии» сыграла ставка на ТБ(2,5)

Прогноз

У «Фрайбурга» есть неплохая возможность поправить статистику домашних поединков и отдалиться от зоны вылета.

«Арминия» — одна из худших гостевых команд Бундеслиги, которая в пяти выездных встречах забила всего три гола.

Учитывая вышесказанное, предлагаем сделать ставку на победу «Фрайбурга» по коэффициенту 1.89 от букмекерской конторы Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.833.964.43
BetCity 1.80 4.00 4.40
Fonbet 1.85 3.85 4.00
Мелбет 1.89 3.94 4.28
Лига ставок 1.82 3.80 4.20
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STVA 1
STVA 1
вчера в 11:06
Арминия не должна проиграть
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