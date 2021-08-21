«Фрайбург» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (21.08.2021)

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вчера, 13:35

Увлекательный поединок двух крепких команд подарит нам второй тур Бундеслиги. «Фрайбург» ждет в гости «Боруссию» из Дортмунда. Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия» Д. Команда играет на выезде, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Фрайбурга» оценивается по коэффициенту 5.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 1.79. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Фрайбург» является типичным середняком Бундеслиги вот уже несколько лет, команда часто отбирает очки у грандов. В первом туре коллектив смог добыть только ничью и теперь его ждет серьезное испытание одной из сильнейшей команд страны. «Фрайбург» провел хорошее межсезонье, сохранив своих ключевых игроков. В первом матче нового сезона «Фрайбург» разошелся миром с «Арминией» (0:0), а в Кубке Германии обыграл «Вюрцбургер Кикерс» (1:0).

«Боруссия» Д очень хорошо стартовала в сезоне, однако в последнем матче уступила «Баварии» в матче за Суперкубок Германии (1:3). Таким образом, Марко Розе не смог завоевать свой первый трофей со «шмелями», уступив его Юлиану Нагельсманну. В чемпионате «желто-черные» одержали уверенную победу и в этом матче попытаются продлить успех. Перед матчем с «Баварией» команда из Дортмунда разгромила на своем поле «Айнтрахт» Ф в чемпионате.

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Боруссии» Д закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Фрайбург» не проигрывает пять матчей подряд на своем поле во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Боруссия» Д выиграла только шесть матчей из последних десяти с «Фрайбургом»

Прогноз

«Боруссия» Д не будет сильно расстраиваться по поводу поражения в Суперкубке Германии и уже с первых минут постарается захватить преимущество в этом матче. Предполагаем, что «шмели» с запасом обыграют хозяев. Сделать ставку на победу «Боруссии» Д с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.41.

Ранее букмекеры предсказали низкую результативность в другом матче Бундеслиги.