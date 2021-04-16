«Фрайбург» — «Шальке». Прогноз на матч чемпионата Германии (17.04.2021)

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вчера, 08:00

В 29-м туре Бундеслиги аутсайдер турнира «Шальке» приедет в гости к «Фрайбургу». Предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозом на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Фрайбург» явным фаворитом поединка. Победа хозяев оценивается в 1.69. На победу «Шальке» можно поставить по коэффициенту 5.1, ничейный исход представлен коэффициентом 4.00.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 1.78. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Фрайбург» идет на десятом месте, но в последнее время стал часто проигрывать. Однако команде не угрожает попадание в зону вылета, ведь клуб имеет большой запас очков. В двух последних турах «Фрайбург» проиграл «Боруссии» М (1:2) и «Арминии» (0:1).

«Шальке» является абсолютным аутсайдером чемпионата и готовится к вылету во вторую Бундеслигу. Коллектив отстает на 13 очков от спасительного 15-го места и на столько же от 16-й строчки, позволяющей сыграть в стыках за право остаться в элитном дивизионе. В прошлом туре «Шальке» неожиданно обыграл дома «Аугсбург» (1:0), а немного ранее уступил на выезде «Байеру» (1:2).

Информация для ставок

«Фрайбург» проиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате

«Шальке» выиграл всего один матч из десяти последних в Бундеслиге

«Шальке» не может обыграть «Фрайбург» пять матчей подряд

В семи из восьми последних матчей между клубами сыграла ставка «обе забьют — нет»

Прогноз

«Шальке», вероятно, уже смирился с понижением в классе. «Фрайбург» имеет хорошие шансы продлить серию успешных матчей против клуба из Гельзенкирхена. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.69.