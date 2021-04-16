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«Фрайбург» — «Шальке». Прогноз на матч чемпионата Германии (17.04.2021)

вчера, 08:00

В 29-м туре Бундеслиги аутсайдер турнира «Шальке» приедет в гости к «Фрайбургу». Предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозом на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.714.035.23
Лига Ставок 1.71 3.95 5.00
Фонбет 1.67 4.00 5.00
Мелбет 1.74 4.04 5.20
BetBoom 1.74 3.87 4.96

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Фрайбург» явным фаворитом поединка. Победа хозяев оценивается в 1.69. На победу «Шальке» можно поставить по коэффициенту 5.1, ничейный исход представлен коэффициентом 4.00.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 1.78. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Фрайбург» идет на десятом месте, но в последнее время стал часто проигрывать. Однако команде не угрожает попадание в зону вылета, ведь клуб имеет большой запас очков. В двух последних турах «Фрайбург» проиграл «Боруссии» М (1:2) и «Арминии» (0:1).

«Шальке» является абсолютным аутсайдером чемпионата и готовится к вылету во вторую Бундеслигу. Коллектив отстает на 13 очков от спасительного 15-го места и на столько же от 16-й строчки, позволяющей сыграть в стыках за право остаться в элитном дивизионе. В прошлом туре «Шальке» неожиданно обыграл дома «Аугсбург» (1:0), а немного ранее уступил на выезде «Байеру» (1:2).

Информация для ставок

  • «Фрайбург» проиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате
  • «Шальке» выиграл всего один матч из десяти последних в Бундеслиге
  • «Шальке» не может обыграть «Фрайбург» пять матчей подряд
  • В семи из восьми последних матчей между клубами сыграла ставка «обе забьют — нет»

Прогноз

«Шальке», вероятно, уже смирился с понижением в классе. «Фрайбург» имеет хорошие шансы продлить серию успешных матчей против клуба из Гельзенкирхена. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.69.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.15 1.42 2.05 1.86 1.59 2.54
Лига Ставок 2.01 1.81 1.59 2.38
Мелбет 2.03 1.91
1XBET 2.88 1.42 2.03 1.91 1.54 2.45
BetBoom 2.96 1.42 1.98 1.88 1.56 2.51
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sv_1969
sv_1969
вчера в 08:10
Хозяева не проиграют
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