«Фулхэм» — «Бернли». Прогноз на матч Кубка Англии (24.01.2021)

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24 января 2021, 11:06

24 января «Фулхэм» сыграет в матче против «Бернли». Это будет поединок в рамках Кубка Англии. Букмекеры БК Бетсити поделились коэффициентами на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити уверены, что победителем этого противостояния станет «Фулхэм», на победу которого рекомендуют ставить с коэффициентом 2.26. Победу «Бернли» оценили в 3.20, а ничейный исход — в 3.40. Эти команды проводят далеко не лучшие сезоны в своей истории, поэтому ожидать масштабного перформанса не стоит.

Форма команд

«Фулхэм» находится на 18-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 12 баллов. Всё идет к тому, что клуб может вылететь из высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу. Тренер клуба Скотт Паркер пока не знает, как исправить положение, но всё может измениться в кубке, где «Фулхэм» может дойти и до полуфинала. Свой последний матч клуб проиграл со счетом 2:1.

«Бернли» Шона Дайча занимает 16-ю строчку в турнирной таблице и имеет в активе 19 баллов. Свой последний матч клуб выиграл со счетом 1:0. Как и в случае с «Фулхэмом», дела у «Бернли» идут далеко не самым лучшим образом. Кубок Англии может стать единственным трофеем, но пройдет ли «Бернли» дальше — большой вопрос.

Информация для ставок

«Бернли» выиграл три из последних пяти матчей

У «Бернли» десять забитых мячей в сезоне — один из худших показателей в АПЛ

«Фулхэм» выиграл лишь раз за последние пять матчей

Прогноз

Букмекеры БК Бетсити считают, что это будет далеко не самое яркое выступление команд в нынешнем сезоне, но можно поставить на обе забьют с коэффициентом 1.92. Такие матчи часто проходят с обилием забитых голов. «Фулхэм» видится фаворитом данного противостояния.