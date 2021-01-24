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«Фулхэм» — «Бернли». Прогноз на матч Кубка Англии (24.01.2021)

24 января 2021, 11:06

24 января «Фулхэм» сыграет в матче против «Бернли». Это будет поединок в рамках Кубка Англии. Букмекеры БК Бетсити поделились коэффициентами на матч.

Англия. Кубок 2020/2021
Фулхэм
Бернли
0 : 3
завершен
24 января 2021, 17:30
воскресенье
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.283.273.26
Fonbet Live! 8.50 3.80 1.50
Мелбет 2.16 3.32 3.80
Лига ставок 2.15 3.30 3.55

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити уверены, что победителем этого противостояния станет «Фулхэм», на победу которого рекомендуют ставить с коэффициентом 2.26. Победу «Бернли» оценили в 3.20, а ничейный исход — в 3.40. Эти команды проводят далеко не лучшие сезоны в своей истории, поэтому ожидать масштабного перформанса не стоит.

Форма команд

«Фулхэм» находится на 18-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 12 баллов. Всё идет к тому, что клуб может вылететь из высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу. Тренер клуба Скотт Паркер пока не знает, как исправить положение, но всё может измениться в кубке, где «Фулхэм» может дойти и до полуфинала. Свой последний матч клуб проиграл со счетом 2:1.

«Бернли» Шона Дайча занимает 16-ю строчку в турнирной таблице и имеет в активе 19 баллов. Свой последний матч клуб выиграл со счетом 1:0. Как и в случае с «Фулхэмом», дела у «Бернли» идут далеко не самым лучшим образом. Кубок Англии может стать единственным трофеем, но пройдет ли «Бернли» дальше — большой вопрос.

Информация для ставок

  • «Бернли» выиграл три из последних пяти матчей
  • У «Бернли» десять забитых мячей в сезоне — один из худших показателей в АПЛ
  • «Фулхэм» выиграл лишь раз за последние пять матчей

Прогноз

Букмекеры БК Бетсити считают, что это будет далеко не самое яркое выступление команд в нынешнем сезоне, но можно поставить на обе забьют с коэффициентом 1.92. Такие матчи часто проходят с обилием забитых голов. «Фулхэм» видится фаворитом данного противостояния.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.283.273.26
Fonbet Live! 8.50 3.80 1.50
Мелбет 2.16 3.32 3.80
Лига ставок 2.15 3.30 3.55
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
24 января в 11:08
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Фулхэм»
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