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«Фулхэм» — «Лидс». Прогноз на матч чемпионата Англии (19.03.2021)

вчера, 03:41

«Фулхэм» сыграет против «Лидса» в рамках 29-го тура АПЛ. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.613.502.84
Фонбет 2.60 3.35 2.75
Pin-Up.ru 2.46 3.40 3.10
BetBoom 2.44 3.37 3.07

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Фулхэму», на его победу можно поставить по коэффициенту 2.48. Ничейный исход оценивается в 3.50. Ставка на победу «Лидса» представлена коэффициентом 2.90.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Фулхэм» играет очень плохо. Клуб находится на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ и имеет в активе 26 очков. Команда выиграла 5 поединков, 11 раз сыграла вничью и проиграла в 13 матчах. «Дачники» забили 22 гола и пропустили 36 мячей.

«Лидс» Марсело Бьелсы занимает 12-е место в чемпионате. Команда аргентинского наставника забила 43 мяча и пропустила 46 голов. В активе «Лидса» 36 баллов. «Павлины» выиграли 11 поединков, трижды сыграли вничью и проиграли в 14 матчах. Последнее время «Лидс» стал часто терять очки, даже там, где, казалось, можно было бы спокойно побеждать.

Информация для ставок

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что оба клуба забьют хотя бы в одном из таймов, по коэффициенту 2.28. Еще одна актуальная ставка — последний гол будет забит «Фулхэмом», по коэффициенту 1.94.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.53 1.84 2.08 1.47 2.86
Pin-Up.ru 2.55 1.54 1.80 2.06 1.44 2.85
BetBoom 2.56 1.54 1.80 2.06 1.45 2.87
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