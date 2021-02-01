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«Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч чемпионата Турции (02.02.2021)

вчера, 14:32

23-й тур чемпионата Турции подарит нам противостояние двух интересных команд — «Галатасарая» и «Башакшехира». Матч состоится 2 февраля. Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.664.115.07
Fonbet 1.70 4.00 4.80
Мелбет 1.73 4.18 4.80
Лига ставок 1.66 3.90 4.70

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры Мелбет отдают хозяевам — коэффициент 1.71. Победа «Башакшехира» идет за 4.50, на ничью можно поставить за 4.10. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.66.

Вероятность низового матча составляет 2.21 (ТМ 2,5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2,5) оценивается в 1.67.

Форма команд

«Галатасарай» занимает третью позицию в чемпионате и отстает от лидера «Фенербахче» на 3 очка. Команды-лидеры идут очень плотно, каждая осечка становится заметной. Клуб каждый год борется за чемпионство, поэтому настраивается на матч очень серьезно. В последнем туре «Галатасарай» обыграл «Газиантеп» (2:1), а неделей ранее был сильнее «Йени Малатьяспор» (1:0).

Противостоять одному из лидеров Суперлиги будет действующий чемпион Турции – «Башакшехир». Команда, к сожалению, сильно сдала свои позиции в этом сезоне и занимает 15-е место в турнирной таблице. Коллектив не может выиграть несколько матчей, атмосфера в команде оставляет желать лучшего. Последними результатами стала ничья с «Ризеспором» (1:1) и домашнее поражение (1:5) от «Хатайспора».

Информация для ставок

  • «Башакшехир» не может выиграть уже четыре матча подряд
  • «Галатасарай» выиграл три последних игры в чемпионате
  • «Галатасарай» не пропускает больше одного мяча уже восемь встреч Суперлиги на своем стадионе
  • Пять из шести выездных матчей «Башакшехира» закончились исходом ТБ 2,5

Прогноз

«Башакшехир» сейчас не в форме и рассматривать клуб как равного соперника «Галатасараю» не стоит. Хозяева более мотивированы и настроены на победу.

Сделать ставку на победу «Галатасарая» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.71.

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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.664.115.07
Fonbet 1.70 4.00 4.80
Мелбет 1.73 4.18 4.80
Лига ставок 1.66 3.90 4.70
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shlomo
shlomo
вчера в 16:05
Галатасарай конечно фаворит матча, но это Турция...все может случиться на ровном месте
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