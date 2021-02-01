«Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч чемпионата Турции (02.02.2021)

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вчера, 14:32

23-й тур чемпионата Турции подарит нам противостояние двух интересных команд — «Галатасарая» и «Башакшехира». Матч состоится 2 февраля. Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры Мелбет отдают хозяевам — коэффициент 1.71. Победа «Башакшехира» идет за 4.50, на ничью можно поставить за 4.10. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.66.

Вероятность низового матча составляет 2.21 (ТМ 2,5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2,5) оценивается в 1.67.

Форма команд

«Галатасарай» занимает третью позицию в чемпионате и отстает от лидера «Фенербахче» на 3 очка. Команды-лидеры идут очень плотно, каждая осечка становится заметной. Клуб каждый год борется за чемпионство, поэтому настраивается на матч очень серьезно. В последнем туре «Галатасарай» обыграл «Газиантеп» (2:1), а неделей ранее был сильнее «Йени Малатьяспор» (1:0).

Противостоять одному из лидеров Суперлиги будет действующий чемпион Турции – «Башакшехир». Команда, к сожалению, сильно сдала свои позиции в этом сезоне и занимает 15-е место в турнирной таблице. Коллектив не может выиграть несколько матчей, атмосфера в команде оставляет желать лучшего. Последними результатами стала ничья с «Ризеспором» (1:1) и домашнее поражение (1:5) от «Хатайспора».

Информация для ставок

«Башакшехир» не может выиграть уже четыре матча подряд

«Галатасарай» выиграл три последних игры в чемпионате

«Галатасарай» не пропускает больше одного мяча уже восемь встреч Суперлиги на своем стадионе

Пять из шести выездных матчей «Башакшехира» закончились исходом ТБ 2,5

Прогноз

«Башакшехир» сейчас не в форме и рассматривать клуб как равного соперника «Галатасараю» не стоит. Хозяева более мотивированы и настроены на победу.

Сделать ставку на победу «Галатасарая» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.71.

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