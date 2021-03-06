«Газелек» — «Лилль». Прогноз на матч Кубка Франции (07.03.2021)

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06 марта 2021, 18:03

На стадии 1/16 финала Кубка Франции сыграют «Газелек» и «Лилль». Представляем прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на это противостояние.

Ставки букмекеров

«Лилль» идет очевидным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей букмекерская контора Фонбет предлагает с коэффициентом 1.29. Вероятность победы «Газелека» оценивается в 9.90, а ничья идет с котировкой 5.90.

Согласно линии, которую предложил букмекер, этот матч получится результативным. Ставки на ТБ (2,5) принимаются за 1.53, ТМ(2,5) – 2.44.

Форма команд

С 2016 года «Газелек» не выступает в Лиге 1. В текущем розыгрыше турнира клуб прошел уже три раунда.

«Лилль» имеет неплохие шансы побороться за чемпионский титул в Лиге 1. На данный момент «доги» единолично возглавляют турнирную таблицу с преимуществом над ПСЖ в два зачетных пункта.

В последнем туре чемпионата команда Кристофа Гальтье победила дома «Марсель» (2:0), забив два гола в концовке встречи. До этого «Лилль» разделил очки со «Страсбуром» (1:1), а также вылетел из Лиги Европы, дважды проиграв «Аяксу» с одинаковым счетом 1:2.

Информация для ставок

«Лилль» выиграл оба матча против «Газелека» — 1:0 дома и 4:2 в гостях

Четыре победы одержал «Лилль» в пяти прошлых гостевых играх

Два поражения потерпел «Газелек» в пяти предыдущих поединках на своем поле

Прогноз

«Лилль» на две головы сильнее своего предстоящего соперника. «Доги» даже не с полной основой в составе способны крупно победить «Газелек», который стабильно оступается дома даже в национальной лиге.

Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Лилля» с форой (-1,5) по коэффициенту 1.91.

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