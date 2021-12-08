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«Генк» — «Рапид». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)

сегодня, 19:47

9 декабря 2021 года состоится поединок «Генк» — «Рапид». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.744.244.41
Мелбет 1.76 4.28 4.68
1XBET 1.76 4.28 4.68

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Генк». Поставить на победу этой команды можно по коэффициенту 1.78. Ничейный исход оценивается в 4.00, а победа «Рапида» в 4.15.

Форма команд

«Генк» выступает в группе H. Всего в активе этого бельгийского клуба — пять баллов. Команда находится на третьей строчке, выиграв один поединок, дважды сыграв вничью и проиграв в двух встречах. У бельгийского коллектива четыре забитых и девять пропущенных.

«Рапид» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — три балла. У команды одна победа и четыре поражения. «Рапид» забил три мяча и пропустил девять голов.

Информация для ставок

● «Рапид» не побеждает три игры кряду
● «Генк» не может победить вот уже пять игр подряд
● У «Рапида» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.35. Команды способны порадовать зрителей обилием забитых мячей, ставка может сыграть, учитывая любовь бельгийцев к голам.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.49 1.51
1XBET 2.49 1.51
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Все комментарии
w65fwjn262dj
w65fwjn262dj
сегодня в 19:58
Футбольный клуб Генк одержит победу.
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