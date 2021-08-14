«Гент» — «Мехелен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (15.08.2021)

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вчера, 10:02

Четвертый тур чемпионата Бельгии подарит нам увлекательное противостояние команд, где «Гент» на своем поле принимает «Мехелен».

Ставки букмекеров

«Гент» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в БК Мелбет можно по коэффициенту 1.8. На победу гостей коэффициент составляет 4.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят, что матч получится богатым на забитые мячи, на такой исход коэффициент составляет 1.82 ( ТБ 3). Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.99.

Форма команд

«Мехелен» набрал всего три очка в первых трех турах нового сезона, что является неудовлетворительным результатом. Команда считается крепким середняком чемпионата, поэтому тренерскому штабу следует внести определенные изменения, чтобы клуб вновь начал добывать необходимые зачетные пункты в турнирную таблицу. В прошлом туре «Мехелен» уступил на своем поле «Эйпену» (1:3), а ранее проиграл «Серен Юнайтед» (0:1).

«Гент», который отправил своего игрока в «Бенфику», не смог победить в новом чемпионате, клуб довольствовался лишь одной ничьей. Команда заявляла о своих амбициях в борьбе за медали чемпионата, но на данный момент коллектив не оправдывает надежд болельщиков. Последние два матча «Гента» закончились победой над РШФ (1:0) в Лиге конференций и поражением от «Остенде» в чемпионате (0:1).

Информация для ставок

• «Мехелен» забивал в девяти из десяти последних выездных поединков

• «Мехелен» не может выиграть уже шесть матчей подряд у «Гента»

• Шесть из восьми последних матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Гента» можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет.