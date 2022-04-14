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«Фрайбург» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (16.04.2022)

вчера, 11:51
Фрайбург

Ставки букмекеров

«Фрайбург» идет очевидным фаворитом этой встречи. Ставки в пользу победы домашней команды компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.66. Победа «Бохума» оценивается в 5.20, а поставить на ничью можно по котировке 4.10.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.714.055.16
Фонбет 1.67 3.95 5.10
Мелбет 1.73 4.08 5.20
1XBET 1.73 4.08 5.20
BetBoom 1.70 4.03 5.08

Эксперты также склоняются к тому, что команды покажут результативный футбол. ТБ(2,5) голов играется по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

Футболисты «Фрайбурга» успешно провели последний матч чемпионата, обыграв в гостях «Айнтрахт» (2:1). Эта победа, которая стала для команды 13 в сезоне, позволила сохранить пятую позицию в турнирной таблице.

Если взять во внимание домашние успехи команды, то они следующие: 7 победных матчей, 4 мировых встречи и только 3 поражения. Отдельно стоит отметить, что 3 прошлых игры на своем поле «Фрайбург» завершал на ТБ(2,5).

«Бохум» хорошо себя показал в последних матчах чемпионата. После гостевой победы над «Хоффенхаймом» (2:1), которая стала для клуба 10 в этом сезоне, была зафиксирована домашняя ничья с «Байером» (0:0).

Таким образом «Бохум» поднялся на 12-е место в общем зачете. Гостевые матчи текущего розыгрыша Бундеслиги команда провела так: 3 победы, 2 ничьи и 9 поражений.

Информация для ставок

  • «Фрайбург» выиграл 5 из последних 10 матчей лиги на своем поле
  • «Бохум» проиграл 5 из прошлых 10 гостевых поединков чемпионата
  • «Фрайбург» организовал обмен голами в 2 предыдущих турах чемпионата Германии

Прогноз

«Бохум» — исключительно домашняя команда, которую «Фрайбургу» пора победить в очном противостоянии. Учитывая мотивацию хозяев остаться в ТОП-5, рекомендуем пари на победу первых по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.91 1.46 1.97 1.93 1.55 2.60
Фонбет 1.95 1.88
Мелбет 1.99 1.95
1XBET 1.99 1.95
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:32
Победа команды "Фрайбурга" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 13:28
Месяц назад в четвертьфинале кубка Германии Бохум дома сопернику уступил 1-2 в дополнительное время. Сейчас Фрайбург дома должен полноценно победить. Команда хозяев гораздо лучше обороняется, стабильнее выглядит по сезону и как никогда мотивирована на поединок, тем более и ЛЧ шансы ещё не потеряны. Бохум же такой турнирной мотивации не имеет, частенько проседает физически, так что победа Фрайбурга на классе против новичка здесь читается.
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