«Фрайбург» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (16.04.2022)

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вчера, 11:51

Ставки букмекеров

«Фрайбург» идет очевидным фаворитом этой встречи. Ставки в пользу победы домашней команды компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.66. Победа «Бохума» оценивается в 5.20, а поставить на ничью можно по котировке 4.10.

Эксперты также склоняются к тому, что команды покажут результативный футбол. ТБ (2,5) голов играется по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

Футболисты «Фрайбурга» успешно провели последний матч чемпионата, обыграв в гостях «Айнтрахт» (2:1). Эта победа, которая стала для команды 13 в сезоне, позволила сохранить пятую позицию в турнирной таблице.

Если взять во внимание домашние успехи команды, то они следующие: 7 победных матчей, 4 мировых встречи и только 3 поражения. Отдельно стоит отметить, что 3 прошлых игры на своем поле «Фрайбург» завершал на ТБ (2,5).

«Бохум» хорошо себя показал в последних матчах чемпионата. После гостевой победы над «Хоффенхаймом» (2:1), которая стала для клуба 10 в этом сезоне, была зафиксирована домашняя ничья с «Байером» (0:0).

Таким образом «Бохум» поднялся на 12-е место в общем зачете. Гостевые матчи текущего розыгрыша Бундеслиги команда провела так: 3 победы, 2 ничьи и 9 поражений.

Информация для ставок

«Фрайбург» выиграл 5 из последних 10 матчей лиги на своем поле

«Бохум» проиграл 5 из прошлых 10 гостевых поединков чемпионата

«Фрайбург» организовал обмен голами в 2 предыдущих турах чемпионата Германии

Прогноз

«Бохум» — исключительно домашняя команда, которую «Фрайбургу» пора победить в очном противостоянии. Учитывая мотивацию хозяев остаться в ТОП-5, рекомендуем пари на победу первых по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Фонбет.