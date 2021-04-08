«Гранада» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Европы (08.04.2021)

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сегодня, 00:14

«Гранада» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед» 8 апреля 2021 года. Этот поединок пройдет в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.70 и на победу «Гранады» по 6.30.

Форма команд

В нынешнем сезоне Примеры испанский клуб расположился на девятой строчке в турнирной таблице. «Гранада» набрала 36 пунктов. В активе этого клуба десять побед, шесть ничьих и 13 поражений. Команда из Андалусии забила 34 гола и пропустила 49 мячей. В последних поединках у «Гранады» все очень плохо, клуб регулярно теряет очки.

«Манчестер Юнайтед» в прекрасной форме. Команда расположилась на второй строчке в таблице АПЛ . В активе «красных дьяволов» 60 баллов. Всего в этом сезоне «Юнайтед» выиграл 17 поединков, девять раз играл вничью и проиграл три матча. В последних поединках «Юнайтед» очень хорош.

Информация для ставок

«Гранада» не побеждает три игры кряду во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» проиграл только один матч из последних пяти во всех турнирах

У «Юнайтед» шесть забитых мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал голов меньше 2.5 по коэффициенту 1.77. Также можно поставить на то, что только «Манчестер Юнайтед» забьет по 1.15. Еще одна ставка — проход «Юнайтед» в полуфинал по коэффициенту 1.18.

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