«Гранада» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Европы (08.04.2021)

«Гранада» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед» 8 апреля 2021 года. Этот поединок пройдет в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.70 и на победу «Гранады» по 6.30.
Форма команд
В нынешнем сезоне Примеры испанский клуб расположился на девятой строчке в турнирной таблице. «Гранада» набрала 36 пунктов. В активе этого клуба десять побед, шесть ничьих и 13 поражений. Команда из Андалусии забила 34 гола и пропустила 49 мячей. В последних поединках у «Гранады» все очень плохо, клуб регулярно теряет очки.
«Манчестер Юнайтед» в прекрасной форме. Команда расположилась на второй строчке в таблице АПЛ. В активе «красных дьяволов» 60 баллов. Всего в этом сезоне «Юнайтед» выиграл 17 поединков, девять раз играл вничью и проиграл три матча. В последних поединках «Юнайтед» очень хорош.
Информация для ставок
- «Гранада» не побеждает три игры кряду во всех турнирах
- «Манчестер Юнайтед» проиграл только один матч из последних пяти во всех турнирах
- У «Юнайтед» шесть забитых мячей в последних пяти играх
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — тотал голов меньше 2.5 по коэффициенту 1.77. Также можно поставить на то, что только «Манчестер Юнайтед» забьет по 1.15. Еще одна ставка — проход «Юнайтед» в полуфинал по коэффициенту 1.18.
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