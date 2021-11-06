«Гройтер Фюрт» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги (07.11.2021)

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06 ноября 2021, 22:57

В матче 11-го тура чемпионата Германии «Гройтер Фюрт» на своем поле принимает «Айнтрахт». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

«Айнтрахт» считается небольшим фаворитом в данной встрече. Поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.02. Поставить на успех «Гройтер Фюрта» можно по 3.65. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.75.

Линия букмекерской конторы Мелбет дает коэффициент 1.75 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 2.12 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Гройтер Фюрт» является худшей командой Бундеслиги и набрал всего одно очко в десяти стартовых турах. Коллектив не может конкурировать в сильнейшей лиге Германии. Клуб нуждается в серьезных изменениях, если руководство хочет сохранить место в Бундеслиге. Последние два матча «Гройтер Фюрта» завершились поражениями от «Фрайбурга» (1:3) и «РБ Лейпциг» (1:4).

«Айнтрахт» не может выбраться из низов турнирной таблицы и набрал только девять очков в нынешнем сезоне. Коллектив никак не найдет свою игру и поэтому результаты оставляют желать лучшего. В матче с главным аутсайдером чемпионата Германии команда имеет отличный шанс сделать шаг вверх по турнирной таблице. В прошлой игре Бундеслиги «Айнтрахт» разошелся миром с «РБ Лейпциг» (1:1), а немного ранее клуб уступил на выезде «Бохуму» (0:2).

Информация для ставок

«Гройтер Фюрт» проиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах, «Айнтрахт» уступил только два раза

«Айнтрахт» выиграл три из четырех последних матчей на выезде

«Гройтер Фюрт» не может победить «Айнтрахт» уже шесть игр подряд

Прогноз

«Айнтрахт» имеет отличные шансы забрать три очка в этом поединке и улучшить свою позицию, ведь в «Гройтер Фюрте» ничего не меняется. Команда вряд ли окажет достойное сопротивление. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Мелбет.