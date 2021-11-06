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«Гройтер Фюрт» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги (07.11.2021)

06 ноября 2021, 22:57

В матче 11-го тура чемпионата Германии «Гройтер Фюрт» на своем поле принимает «Айнтрахт». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Германия. Бундеслига 2021/2022
Гройтер Фюрт
Айнтрахт
1 : 2
завершен
07 ноября 2021, 21:30
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.093.901.92
Фонбет 3.80 3.75 1.92
Мелбет 3.76 3.81 1.99
BetBoom 3.64 3.64 2.02

Ставки букмекеров

«Айнтрахт» считается небольшим фаворитом в данной встрече. Поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.02. Поставить на успех «Гройтер Фюрта» можно по 3.65. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.75.

Линия букмекерской конторы Мелбет дает коэффициент 1.75 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 2.12 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Гройтер Фюрт» является худшей командой Бундеслиги и набрал всего одно очко в десяти стартовых турах. Коллектив не может конкурировать в сильнейшей лиге Германии. Клуб нуждается в серьезных изменениях, если руководство хочет сохранить место в Бундеслиге. Последние два матча «Гройтер Фюрта» завершились поражениями от «Фрайбурга» (1:3) и «РБ Лейпциг» (1:4).

«Айнтрахт» не может выбраться из низов турнирной таблицы и набрал только девять очков в нынешнем сезоне. Коллектив никак не найдет свою игру и поэтому результаты оставляют желать лучшего. В матче с главным аутсайдером чемпионата Германии команда имеет отличный шанс сделать шаг вверх по турнирной таблице. В прошлой игре Бундеслиги «Айнтрахт» разошелся миром с «РБ Лейпциг» (1:1), а немного ранее клуб уступил на выезде «Бохуму» (0:2).

Информация для ставок

  • «Гройтер Фюрт» проиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах, «Айнтрахт» уступил только два раза
  • «Айнтрахт» выиграл три из четырех последних матчей на выезде
  • «Гройтер Фюрт» не может победить «Айнтрахт» уже шесть игр подряд

Прогноз

«Айнтрахт» имеет отличные шансы забрать три очка в этом поединке и улучшить свою позицию, ведь в «Гройтер Фюрте» ничего не меняется. Команда вряд ли окажет достойное сопротивление. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.28 1.36 2.10 1.81 1.67 2.30
Мелбет 2.28 1.70
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Gahi
Gahi
07 ноября в 02:03
Победа команды Айнтрахт в этом матче. Удачи
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