«Гройтер Фюрт» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги (07.11.2021)

В матче 11-го тура чемпионата Германии «Гройтер Фюрт» на своем поле принимает «Айнтрахт». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.
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1 : 2
завершен
07 ноября 2021, 21:30
воскресенье
Ставки букмекеров
«Айнтрахт» считается небольшим фаворитом в данной встрече. Поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.02. Поставить на успех «Гройтер Фюрта» можно по 3.65. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.75.
Линия букмекерской конторы Мелбет дает коэффициент 1.75 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 2.12 на ТМ 2.5.
Форма команд
«Гройтер Фюрт» является худшей командой Бундеслиги и набрал всего одно очко в десяти стартовых турах. Коллектив не может конкурировать в сильнейшей лиге Германии. Клуб нуждается в серьезных изменениях, если руководство хочет сохранить место в Бундеслиге. Последние два матча «Гройтер Фюрта» завершились поражениями от «Фрайбурга» (1:3) и «РБ Лейпциг» (1:4).
«Айнтрахт» не может выбраться из низов турнирной таблицы и набрал только девять очков в нынешнем сезоне. Коллектив никак не найдет свою игру и поэтому результаты оставляют желать лучшего. В матче с главным аутсайдером чемпионата Германии команда имеет отличный шанс сделать шаг вверх по турнирной таблице. В прошлой игре Бундеслиги «Айнтрахт» разошелся миром с «РБ Лейпциг» (1:1), а немного ранее клуб уступил на выезде «Бохуму» (0:2).
Информация для ставок
- «Гройтер Фюрт» проиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах, «Айнтрахт» уступил только два раза
- «Айнтрахт» выиграл три из четырех последних матчей на выезде
- «Гройтер Фюрт» не может победить «Айнтрахт» уже шесть игр подряд
Прогноз
«Айнтрахт» имеет отличные шансы забрать три очка в этом поединке и улучшить свою позицию, ведь в «Гройтер Фюрте» ничего не меняется. Команда вряд ли окажет достойное сопротивление. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Мелбет.