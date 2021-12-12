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«Гройтер Фюрт» — «Унион» Берлин. Прогноз на матч Бундеслиги (12.12.2021)

сегодня, 13:13

В 15-м туре чемпионата Германии «Унион Берлин» приедет в гости аутсайдеру чемпионата «Гройтер Фюрт». Предлагаем прогнозы и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.914.151.72
Мелбет 4.28 3.66 1.96
BetBoom 4.12 3.57 1.96

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.74. В случае победы «Гройтер Фюрт», зайдет коэффициент 4.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.95.

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.12. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Унион Берлин» не смог выйти в плей-офф Лиги Конференций и теперь может сосредоточиться на чемпионате Германии. Во внутреннем первенстве коллектив набрал 23 очка и занимает высокое шестое место. Предстоящий матч с абсолютным аутсайдером Бундеслиги является хорошим шансом набрать максимум очков и как минимум сохранить свою позицию. В прошлом матче чемпионата «Унион Берлин» обыграл на своем поле «РБ Лейпциг» (2:1), а ранее уступил «Айнтрахту» Ф (1:2).

«Гройтер Фюрт» является худшей командой Бундеслиги и уже сейчас большинство экспертов уверенно, что клуб покинет элитный дивизион после этого сезона. Команда набрала всего одно очко и не может навязать борьбу более сильным соперниками. Отрыв от 15 места, которое дает право остаться в Бундеслиге, составляет 13 очков. Последние два поединка «Гройтер Фюрт» проиграл «Байеру» (1:7), а ранее крупно уступил «Хоффенхайму» (3:6).

Информация для ставок

  • «Гройтер Фюрт» проиграл 12 матчей подряд в чемпионате Германии
  • «Унион Берлин» забивает на выезде уже в 16 матчах во всех турнирах
  • Пять из шести последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Гройтер Фюрт» выиграл четыре домашних матча из десяти за последнее время с «Унион Берлин»

Прогноз

«Унион Берлин» показывает достойные результаты в чемпионате Германии и проблем в предстоящем матче у команды возникнуть не должно. Предполагаем, что в этот раз гости окажутся сильнее и заберут три очка в этой встрече. Рекомендуем сделать ставку на победу «Унион Берлин» по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.53 1.34 2.21 1.74 1.70 2.25
Мелбет 1.98 1.96
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Все комментарии
k6d76yj94fk4
k6d76yj94fk4
сегодня в 15:44
Футбольный клуб «Унион» (Берлин) выиграет матч.
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