«Хаддерсфилд Таун» — «Петерборо Юнайтед».. Прогноз на матч Чемпионшипа (04.03.2022)

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сегодня, 16:55

4 марта 2022 года состоится поединок «Хаддерсфилд Таун — Петерборо Юнайтед». Игра пройдет на домашнем стадионе «Хаддерсфилда» в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Хаддерсфилд». Поставить на победу этого коллектива можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 4.05, а победа гостей в 6.10. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.93.

Форма команд

«Хаддерсфилд» идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 59 пунктов. У команды 16 побед, 11 ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 46 голов и пропустил 36 мячей. В последних встречах «Хаддерсфилд» выглядит очень хорошо и активно набирает драгоценные баллы — победы над «Бирмингем Сити» со счетом 0:2, а также над «Кардифф Сити» 2:1 и над «Фулхэмом» 1:2.

«Петерборо Юнайтед» идет в нынешнем сезоне на 24-й строчке в турнирной таблице. В активе коллектива — 21 балл. У команды пять побед, шесть ничьих и 22 поражений. «Петерборо» забил 24 гола и пропустил 66 мячей. В последних встречах «Петерборо Юнайтед» проиграл «Халл Сити» со счетом 0:3, а также уступил «Фулхэму» 2:1 и не смог обыграть «Дерби» — 1:0. Команда показывает плохой уровень игры.

Информация для ставок

«Петерборо» не побеждает вот уже семь игр кряду

«Хаддерсфилд» не проигрывает вот уже 17 игр кряду

«Петерборо» пропустил семь мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьет и победит «Хаддерсфилд» по коэффициенту 2.55. Эта команда показывает очень хороший уровень игры и регулярно забивает, она фаворит.