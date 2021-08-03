«Хафнарфьордур» — ХК (Копавогюр). Прогноз на матч чемпионата Исландии (04.08.2021)

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вчера, 20:11

В очередном туре чемпионата Исландии нас ждет встреча «Хафнарфьордура» и ХК (Копавогюр). Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры определились с фаворитом в этом матче. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.85. Победа ХК оценивается по 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.04. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.75.

Форма команд

«Хафнарфьордур» идет в середине турнирной таблицы, занимая шестое место (с отставанием в пять очков от ближайших соперников). Команда провела матчи квалификации Лиги конференций, где без шансов дважды уступила «Русенборгу» (0:2) и (1:4). Недавний матч чемпионата с «Акранесом» получился удачным, победа (3:0).

ХК в последнее время не может стабильно набирать очки, и в минувших турах чемпионата сразившись с «Акурейри» и «Валюром», не смог добыть необходимый результат, проиграв (0:2) и (0:3) соответственно. Исправлять ситуацию нужно в ближайшее время и футболисты постараются сделать это и порадовать своих болельщиков.

Информация для ставок

• «Хафнарфьордур» выиграл четыре из шести последних поединков

• Всего одну победу одержал ХК в пяти крайних матчах

• ХК забивает на выезде в 10 из 12 последних играх

• Шесть последних очных встреч завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Поединок середняка и аутсайдера, где явным преимуществом должны владеть хозяева поля. Сделать ставку на победу «Хафнарфьордур» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на матч «Бордо» — «Клермон».