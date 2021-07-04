«Хаугесунд» – «Тромсе». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (04.07.2021)

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сегодня, 00:29

В 11-м туре чемпионата Норвегии «Тромсе» приедет в гости середняку турнирной таблицы «Хаугесунду». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.89. В случае победы «Тромсе» зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.84 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 1.96. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.71.

Форма команд

«Хаугесунд» занимает девятое место в чемпионате, последние матчи команды дают повод для оптимизма. Коллектив набрал 10 очков в последних пяти поединках чемпионата Норвегии, при этом хорошо сыграв в защите, где команда за весь чемпионат пропустила всего шесть мячей, что является лучшим результатом во всей лиге. В прошлой игре «Хаугесунд» сыграл вничью с «Русенборгом» (0:0), а немного ранее оказался сильнее «Бранна» (2:0).



«Тромсе» очень близок к зоне вылета и не может найти свою игру в последних матчах. Коллектив набирает мало очков и только на два пункта опережает соперников, которые находятся на одну строчку ниже. Чтобы не допустить попадания на последние места турнирной таблицы, команда должна добиваться положительных результатов в следующих матчах. В последних двух матчах «Тромсе» сыграл вничью с «Кристиансунд» (0:0) и проиграл в матче с «Одд» (0:3).

Информация для ставок

Шесть из восьми последних матчей «Хаугесунда» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Тромсе» выиграл всего два матча из последних десяти в лиге

«Хаугесунд» выиграл три из последних четырех матчей с «Тромсе»

Три последние встречи между командами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках, всех болельщиков и наблюдателей ждет интересное противостояние. Предлагаем сделать ставку на то, что обе команды смогут поразить ворота соперника. Коэффициент в букмекерской конторе Мелбет на «обе забьют» составляет 1.71.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на хозяев по коэффициенту 1.88 в матче «Лиллестрем» — «Мьёндален».