«Хераклес» — «Виллем II». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (10.04.2021)

1618013023

сегодня, 03:03

«Хераклес» примет «Виллем II» в рамках 29-го тура Эредивизие. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Хераклес» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.75. Также можно сделать ставку на победу «Виллем II» по коэффициенту 3.35.

Форма команд

«Хераклес» расположился на девятой строчке турнирной таблицы с 36 баллами. У клуба 10 побед, 6 ничьих и 12 поражений. В этом сезоне «Хераклес» забил 31 гол и пропустил 43 мяча. «Хераклес» показывает нестабильные результаты, чередуя победы и ничьи с поражениями.

«Виллем II» — один из аутсайдеров нынешнего сезона в Нидерландах. Команда набрала 22 очка и расположилась на 15-й строчке чемпионата. У клуба 5 побед, 7 ничьих и 16 поражений. В активе команды 31 забитый мяч и 57 пропущенных. Последнее время «Виллем» стал реже проигрывать и старается оторваться от зоны вылета.

Информация для ставок

«Хераклес» пропустил восемь голов в последних пяти матчах

«Виллем» забил шесть голов в последних пяти играх

«Хераклес» проиграл в одном из последних пяти матчей

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на победу «Хераклеса» или ничейный исход по коэффициенту 1.33. Еще одна актуальная ставка — тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 1.77. Также можно выбрать исход «обе команды забьют» (1.65).

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Украины «Мариуполь» — «Шахтёр».