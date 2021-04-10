ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Хераклес» — «Виллем II». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (10.04.2021)

сегодня, 03:03

«Хераклес» примет «Виллем II» в рамках 29-го тура Эредивизие. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.163.593.47
Фонбет 2.05 3.75 3.35
Мелбет 2.04 3.62 3.60

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Хераклес» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.75. Также можно сделать ставку на победу «Виллем II» по коэффициенту 3.35.

Форма команд

«Хераклес» расположился на девятой строчке турнирной таблицы с 36 баллами. У клуба 10 побед, 6 ничьих и 12 поражений. В этом сезоне «Хераклес» забил 31 гол и пропустил 43 мяча. «Хераклес» показывает нестабильные результаты, чередуя победы и ничьи с поражениями.

«Виллем II» — один из аутсайдеров нынешнего сезона в Нидерландах. Команда набрала 22 очка и расположилась на 15-й строчке чемпионата. У клуба 5 побед, 7 ничьих и 16 поражений. В активе команды 31 забитый мяч и 57 пропущенных. Последнее время «Виллем» стал реже проигрывать и старается оторваться от зоны вылета.

Информация для ставок

  • «Хераклес» пропустил восемь голов в последних пяти матчах
  • «Виллем» забил шесть голов в последних пяти играх
  • «Хераклес» проиграл в одном из последних пяти матчей

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на победу «Хераклеса» или ничейный исход по коэффициенту 1.33. Еще одна актуальная ставка — тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 1.77. Также можно выбрать исход «обе команды забьют» (1.65).

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Украины «Мариуполь» — «Шахтёр».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.97 1.43 1.98 1.91 1.54 2.60
Мелбет 1.95 1.95
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии9
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 10:51
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Хераклес»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100