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«Херенвен» — «Твенте». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (19.03.2021)

вчера, 04:44

«Херенвен» сыграет против «Твенте» в рамках 27-го тура Эредивизие. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.793.552.58
Лига Ставок 2.70 3.35 2.55
Фонбет Live! 9.00 1.30 5.90
Мелбет 2.79 3.50 2.47

Ставки букмекеров

Букмекеры предполагают, что у команд равные шансы на успех в этом матче, поставить на победу «Херенвена» можно по коэффициенту 2.60. Победа гостей оценивается в 2.65. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.50.

Форма команд

«Херенвен» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 33 очка. В нынешнем сезоне «Херенвен» выиграл 8 матчей, 9 раз сыграл вничью и проиграл 9 поединков. Команда забила 36 голов и пропустила 38 мячей.

«Твенте» находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В этом сезоне команда выиграла 9 матчей, столько же раз сыграла вничью и проиграла 8 поединков. В активе клуба 36 очков. «Твенте» забил 41 мяч и пропустил 37 голов. Как и «Херенвен», в последнее время команда много пропускает и постоянно теряет очки.

Информация для ставок

  • «Херенвен» и «Твенте» выиграли по одному матчу за последние пять туров
  • «Твенте» пропустил девять голов в последних пяти играх
  • «Херенвен» пропустил 11 мячей за последние 5 поединков

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — тотал голов больше трех, по коэффициенту 2.12. Также можно поставить на то, что обе команды забьют, эта ставка оценивается в 1.57.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Франции «Сент-Этьен» — «Монако».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.76 1.70 2.24
Лига Ставок 2.00 1.75 1.60 2.25
Мелбет 2.12 1.80
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STVA 1
STVA 1
вчера в 05:07
Возможна ничья
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