«Хетафе» — «Атлетико Мадрид». Прогноз на матч Ла Лиги (13.03.2021)

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вчера, 01:06

«Хетафе» сыграет против «Атлетико». Этот матч состоится в рамках 27-го тура испанской Примеры. Поединок запланирован на 13 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

«Атлетико Мадрид» — фаворит этого матча. На победу «матрасников» можно поставить по коэффициенту 1.95. Также букмекеры рекомендуют сделать ставку на ничейный исход за 3.05 и на победу «Хетафе» за 4.75.

Форма команд

«Хетафе» идет на 15-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 27 пунктов. Клуб выиграл семь поединков, шесть раз сыграл вничью и проиграл в 13 матчах. В последних поединках «Хетафе» играет не лучшим образом, раз за разом теряя очки.

«Атлетико» еще недавно считался безоговорочным фаворитом на победу в Примере. Клуб имел преимущество над вторым и третьим местом в десять очков, однако в последнее время у «Атлетико» были неудачные матчи, — команда растеряла свой запас. Теперь «Барселона», идущая на второй строчке, отстает от «матрасников» всего на три очка (на шесть по потерянным). «Атлетико», набрав 59 очков, идет на первой строчке.

Информация для ставок

У «Атлетико» одно поражение в последних десяти играх

«Хетафе» проиграл четыре матча из последних пяти

«Атлетико» пропустил пять мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что только «Атлетико» забьет — коэффициент 2.75. Также букмекеры рекомендуют сделать ставку на ничью или победу «Атлетико» за 1.19.

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