«Химки» — «Локомотив». Прогноз на матч кубка России. (28.09.2022)

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вчера, 18:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Локомотив». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Химок» оценивается за 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Химки» продолжают пребывает в сильном кризисе и уже очень давно не побеждает. Команда скатилась уже на 13 место с восемью очками в турнирной таблице РПЛ , а в кубке России также смогли набрать лишь один балл. Чтобы вернуться в борьбу, коллективу необходимо выигрывать ближайший поединок, что сделать будет непросто. Два последних матча «Химок» завершились поражением от «Краснодара» (1:3) в РПЛ и (1:2) от «Пари НН» в серии пенальти в кубке.

«Локомотив» стал главным разочарованием сезона, о чем говорят последние четыре поражения в пяти матчах. Команда не может конкурировать на данный момент с большинством клубов и никакие изменения внутри клуба не помогают. В группе кубка России «железнодорожники» идут только на третьем месте с двумя баллами и обязаны побеждать если сохраняют надежды выйти в плей-офф. В последнем туре РПЛ «Локомотив» минимально уступил «Спартаку» (0:1), а в кубке в серии пенальти одолел «Краснодар» (3:2).

Информация для ставок

«Химки» выиграли только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Локомотив» проиграл в шести из десяти последних поединков

Шесть из семи последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Локомотив» выиграл у «Химок» пять из семи последних встреч

Прогноз

Исходя из статистики, команды играют результативно в личных встречах, и мы предлагаем остановить свой выбор именно на этом исходе. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.