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«Химки» — «Локомотив». Прогноз на матч кубка России. (28.09.2022)

вчера, 18:33
Локомотив (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Локомотив». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Химок» оценивается за 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Россия. Кубок 2022/2023
Химки
Локомотив
Проигрыш
- : -
28 сентября 2022, 17:30
среда
ВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 3.15 3.45 2.31
Мелбет 3.16 3.64 2.26

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Химки» продолжают пребывает в сильном кризисе и уже очень давно не побеждает. Команда скатилась уже на 13 место с восемью очками в турнирной таблице РПЛ, а в кубке России также смогли набрать лишь один балл. Чтобы вернуться в борьбу, коллективу необходимо выигрывать ближайший поединок, что сделать будет непросто. Два последних матча «Химок» завершились поражением от «Краснодара» (1:3) в РПЛ и (1:2) от «Пари НН» в серии пенальти в кубке.

«Локомотив» стал главным разочарованием сезона, о чем говорят последние четыре поражения в пяти матчах. Команда не может конкурировать на данный момент с большинством клубов и никакие изменения внутри клуба не помогают. В группе кубка России «железнодорожники» идут только на третьем месте с двумя баллами и обязаны побеждать если сохраняют надежды выйти в плей-офф. В последнем туре РПЛ «Локомотив» минимально уступил «Спартаку» (0:1), а в кубке в серии пенальти одолел «Краснодар» (3:2).

Информация для ставок

  • «Химки» выиграли только один матч из десяти последних во всех турнирах
  • «Локомотив» проиграл в шести из десяти последних поединков
  • Шесть из семи последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Локомотив» выиграл у «Химок» пять из семи последних встреч

Прогноз

Исходя из статистики, команды играют результативно в личных встречах, и мы предлагаем остановить свой выбор именно на этом исходе. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.90 1.40 1.95 1.83 1.55 2.41
Мелбет 2.00 1.86
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:52
Локо должен выигрывать этот матч
Гость
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