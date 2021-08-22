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«Химки» — «Рубин». Прогноз на матч РПЛ (22.08.2021)

вчера, 09:28

«Химки» готовятся сыграть против «Рубина» в пятом туре РПЛ. Букмекеры Фонбет представляют котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.963.082.74
Мелбет 2.57 3.35 2.92
BetBoom 2.45 3.31 3.06

Ставки букмекеров

В этом матче можно сделать ставку на победу «Рубина» по коэффициенту 2.60. Также можно поставить на ничейный исход по 3.10. Победа хозяев поля оценивается коэффициентом 2.90.

Форма команд

«Химки» расположились на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — четыре балла. Команда выиграла один поединок, также один раз сыграла вничью и дважды проиграла. У клуба в активе три забитых и семь пропущенных. В последних матчах «Химки» выглядят не лучшим образом, команда победила только в одном поединке, мало забивает и аномально много пропускает. Клубу будет тяжело в будущих играх РПЛ.

«Рубин» расцвел при Леониде Слуцком. Команда здорово играла в прошлом сезоне и отлично проявляет себя в этом. Команда выиграла три поединка, один раз сыграла вничью и набрала десять пунктов. У клуба вторая строчка в турнирной таблице. В активе у клуба семь забитых и два пропущенных.

Информация для ставок

● «Рубин» проиграл всего один матч из последних пяти

● «Химки» выиграли один матч из последних пяти

● «Рубин» забил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Рубин» выглядит гораздо лучше, чем соперник. У «Рубина» нет проблем с забитыми мячами, также клуб редко пропускает и набрал хороший ход в РПЛ. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Рубин» выиграет по коэффициенту 4.10.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Беерсхот-Вилрийк» в матче с «Брюгге».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.68 1.68 2.27
Мелбет 1.70 2.21
BetBoom 2.26 1.69 1.67 2.29 1.35 3.39
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Все комментарии
4n7buwc7su78
4n7buwc7su78
вчера в 15:09
Футбольный клуб Рубин (Казань) одержит победу.
David Young
David Young ответ Рустам Ахмедов (раскрыть)
вчера в 13:07
Вполне возможно что Рубин победит, однако считаю что здесь особо уверенным в том или ином исходе быть не стоит, но думаю что Рубин не проиграет, и что будет забито не более трёх мячей.

Удачи Вам.
Рустам Ахмедов
Рустам Ахмедов
вчера в 13:03
Рубиновые,используйте вторую возможность занять первую строчку в итоговой таблице-ВЫИГРАЙТЕ!!! Ждем победы и результативной игры.
pan6gw5qpgz4
pan6gw5qpgz4
вчера в 12:03
Футбольный клуб Химки выиграет матч.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:30
Возможна ничья
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