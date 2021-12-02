«Хоффенхайм» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги (04.12.2021)

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сегодня, 17:10

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 14-й тур Бундеслиги. «Хоффенхайм» ждет в гости «Айнтрахт». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Айнтрахта» оценивается в 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Форма команд

«Хоффенхайм» заметно улучшил свои результаты в прошлом месяце, за четыре последних тура клуб смог набрать девять очков. На данный момент коллектив занимает пятое место и постарается как можно дольше задержаться в первой пятерке команд. Команда забила 28 мячей, что является четвертым показателем в Бундеслиге.

«Айнтрахт» после стартовых туров Бундеслиги находился практически в зоне вылета, однако коллектив сумел собраться с силами и изменить ситуацию. Команда уже выдала небольшую серию побед, которая продолжается до сих пор. «Айнтрахт» занимает 12-е место и набрал уже 18 очков.

Информация для ставок

• Оба коллектива выиграли по шесть матчей из десяти последних встреч во всех турнирах

• Пять из семи последних матчей «Хоффенхайма» завершились исходом «обе забьют — нет»

• «Айнтрахт» выиграл шесть последних матчей у «Хоффенхайма»

Прогноз

«Хоффенхайм» на своем поле играет очень уверенно. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.92. Предполагаем, что футболисты порадуют болельщиков результативным поединком.