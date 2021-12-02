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«Хоффенхайм» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги (04.12.2021)

сегодня, 17:10

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 14-й тур Бундеслиги. «Хоффенхайм» ждет в гости «Айнтрахт». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.934.013.89
Фонбет 1.95 3.80 3.60
Мелбет 1.97 4.12 3.76
1XBET 1.97 4.12 3.76
BetBoom 1.94 3.95 3.80

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Айнтрахта» оценивается в 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Форма команд

«Хоффенхайм» заметно улучшил свои результаты в прошлом месяце, за четыре последних тура клуб смог набрать девять очков. На данный момент коллектив занимает пятое место и постарается как можно дольше задержаться в первой пятерке команд. Команда забила 28 мячей, что является четвертым показателем в Бундеслиге.

«Айнтрахт» после стартовых туров Бундеслиги находился практически в зоне вылета, однако коллектив сумел собраться с силами и изменить ситуацию. Команда уже выдала небольшую серию побед, которая продолжается до сих пор. «Айнтрахт» занимает 12-е место и набрал уже 18 очков.

Информация для ставок

• Оба коллектива выиграли по шесть матчей из десяти последних встреч во всех турнирах
• Пять из семи последних матчей «Хоффенхайма» завершились исходом «обе забьют — нет»
• «Айнтрахт» выиграл шесть последних матчей у «Хоффенхайма»

Прогноз

«Хоффенхайм» на своем поле играет очень уверенно. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.92. Предполагаем, что футболисты порадуют болельщиков результативным поединком.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.28 1.25 2.45 1.61 1.94 1.98
Мелбет 2.48 1.64
1XBET 2.48 1.64
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 23:36
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 17:12
Игра на три результата
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