«Хоффенхайм» — «Фрайбург». Прогноз на матч кубка Германии (19.01.2022)

1642492833

18 января 2022, 11:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.08. Победа «Фрайбурга» оценивается по 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.89. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Хоффенхайм» в прошлом туре прервал свою серию без поражений и сразу опустился на четвертое место в турнирной таблице. Клуб набрал 31 очко и продолжает бороться за зону Лиги Чемпионов, но и в кубке страны не собирается так быстро сдаваться. Матч обещает быть интересным и приблизительно равным по силам, поэтому каждый момент будет на вес золота. Последние две встречи «Хоффенхайма» завершились поражением от «Унион Берлин» (1:2) и победой над «Аугсбургом» (3:1).

«Фрайбург» в последние несколько недель потерял стабильность в результатах и это молниеносно отразилось на положении команды в турнирной таблице Бундеслиге. На данный момент коллектив занимает шестое место и набрал 30 очков. Клуб проводит сильный сезон и может побороться за кубок страны, если сможет настроить своих футболистов на борьбу до финального свистка. В прошлом матче «Фрайбург» был разгромлен «Боруссией» Д (1:5), а немного ранее сыграл вничью с «Арминией» (2:2).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» не проигрывает уже восемь матчей подряд на своем стадионе

«Фрайбург» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах на выезде

«Фрайбург» выиграл три из пяти последних матчей с «Хоффенхаймом»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Хоффенхайм» находится в более устойчивом положении, чем его соперник и играет на своем стадионе. Предполагаем, что хозяева смогут одержать минимальную победу, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.08.