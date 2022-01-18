«Хоффенхайм» — «Фрайбург». Прогноз на матч кубка Германии (19.01.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.08. Победа «Фрайбурга» оценивается по 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.
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1 : 4
завершен
вчера, 22:45
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.89. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.
Форма команд
«Хоффенхайм» в прошлом туре прервал свою серию без поражений и сразу опустился на четвертое место в турнирной таблице. Клуб набрал 31 очко и продолжает бороться за зону Лиги Чемпионов, но и в кубке страны не собирается так быстро сдаваться. Матч обещает быть интересным и приблизительно равным по силам, поэтому каждый момент будет на вес золота. Последние две встречи «Хоффенхайма» завершились поражением от «Унион Берлин» (1:2) и победой над «Аугсбургом» (3:1).
«Фрайбург» в последние несколько недель потерял стабильность в результатах и это молниеносно отразилось на положении команды в турнирной таблице Бундеслиге. На данный момент коллектив занимает шестое место и набрал 30 очков. Клуб проводит сильный сезон и может побороться за кубок страны, если сможет настроить своих футболистов на борьбу до финального свистка. В прошлом матче «Фрайбург» был разгромлен «Боруссией» Д (1:5), а немного ранее сыграл вничью с «Арминией» (2:2).
Информация для ставок
- «Хоффенхайм» не проигрывает уже восемь матчей подряд на своем стадионе
- «Фрайбург» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах на выезде
- «Фрайбург» выиграл три из пяти последних матчей с «Хоффенхаймом»
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Хоффенхайм» находится в более устойчивом положении, чем его соперник и играет на своем стадионе. Предполагаем, что хозяева смогут одержать минимальную победу, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.08.