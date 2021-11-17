«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (20.11.2021)

1637167423

17 ноября 2021, 19:43

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 12-й тур Бундеслиги. «Хоффенхайм» ждет в гости крепкий «РБ Лейпциг». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «РБ Лейпциг». Команда играет на выезде, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.79. Победа «Хоффенхайма» оценивается в 3.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.71. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.14. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.49.

Форма команд

«РБ Лейпциг» понемногу наладил свои дела в Бундеслиге и не проигрывает уже несколько матчей. Это помогло команде набрать 18 очков и выйти на пятое место в турнирной таблице. Тем не менее коллектив стремится как можно быстрее вернуться в группу лидеров, а возможно и навязать борьбу за чемпионство. В прошлой игре «РБ Лейпциг» минимально обыграл «Боруссию» Д (2:1), а ранее сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1).

«Хоффенхайм» играет с переменным успехом и чередует победы с поражениями. Команда является середняком турнирной таблицы и идет на 10-м месте с 14 очками. Последние два матча «Хоффенхайма» завершились выездным поражением от «Бохума» (0:2) и победой над «Гертой» (2:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Хоффенхайма» завершились исходом «обе забьют — нет»

«РБ Лейпциг» выиграл всего два матча из десяти последних на выезде во всех турнирах

«Хоффенхайм» не может выиграть у «РБ Лейпциг» уже семь матчей подряд

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, ведь обе команды любят атаковать и дают играть сопернику. Предполагаем, что в этой встрече каждая из команд сумеет отличиться. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.49 в букмекерской конторе Мелбет.