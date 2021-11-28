«Ингулец» — «Шахтёр». Прогноз на матч УПЛ (28.11.2021)

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28 ноября 2021, 12:38

Шестнадцатый тур УПЛ дарит нам интересное противостояние донецкого «Шахтёра» и «Ингульца». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Шахтёр» является абсолютным фаворитом данной встречи, линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.77 на победу донецкого клуба с форой (-2). Поверить в сенсационную победу домашнего коллектива можно по коэффициенту 16. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 7.7

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.53. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.5. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.65.

Форма команд

«Ингулец» после 14 сыгранных матчей находится в зоне вылета и начинает второй круг игрой с вице-чемпионом страны. Затянувшаяся безвыигрышная серия, конечно же, давит на команду, подопечные Сергея Лавриненко приложат максимум усилий для достижения положительного результата. В минувших турах команда расписала ничью с «Минаем» (2:2), а также проиграла «Днепру-1» (0:1).

«Шахтёр» в среду провел игру Лиги чемпионов и в выездном поединке проиграл миланскому «Интеру» (0:2), что лишило команду шансов продолжить борьбу в плей-офф раунде одного из евротурниров. В чемпионате у команды Де Зерби все достаточно неплохо, первый круг они завершились победами над «Рухом» и «Колосом» (2:0 и 3:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Ингульца» насчитывает 10 игр

«Шахтёр» в последних шести выездных матчах добыл три победы при двух поражениях и ничьей

Все четыре минувших очных встречи закончились победой «Шахтёра»

Четыре их пяти крайних поединков с участием «Ингульца» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этой встрече нас ждет игра с явным преимуществом гостей. Тренер донецкого клуба сделает ротацию и даст возможность проявить себя тем, кто играет меньше, что позволит обрести необходимую свежесть и обеспечить нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Шахтёра» с форой (-2) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.77.